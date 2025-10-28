Por que São Judas é o santo das causas impossíveis? Entenda a origem

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Com a chegada de 28 de outubro, fiéis se preparam para homenagear São Judas Tadeu, conhecido popularmente como padroeiro das causas impossíveis, nesta terça-feira (28/10). A devoção atrai pessoas em busca de auxílio para resolver problemas considerados sem solução. Mas você sabe por que ele recebeu esse título tão específico?

A origem da fama está ligada a um fato histórico curioso. Por ter o mesmo nome de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, muitos cristãos evitavam pedir sua intercessão por receio de se dirigir ao traidor. Essa confusão fez com que ele fosse um dos santos menos invocados por séculos.

Apenas aqueles em situações de extremo desespero - quando todos os outros recursos pareciam esgotados -, recorriam a Judas Tadeu. Quando os pedidos eram atendidos, a notícia se espalhava, reforçando a crença de que ele era um intercessor poderoso para os casos mais difíceis e urgentes. A tradição se consolidou, e ele se tornou um símbolo de esperança para quem enfrenta grandes aflições.

Primo de Jesus

Judas Tadeu nasceu em Caná de Galiléia, no Norte da antiga Palestina, e era filho de Alfeu, irmão de São José, e de Maria de Cléofas, prima da Virgem Maria, ou seja, era primo de Jesus e irmão de Tiago Menor, também apóstolo de Cristo.

Quando os 11 apóstolos deixaram Jerusalém para espalhar a palavra de Deus, São Judas iniciou sua pregação na Galiléia e depois seguiu para Samaria. No ano 50, participou do primeiro Concílio de Jerusalém. Também é autor de uma das epístolas do Novo Testamento, um texto curto que incentiva os cristãos a manterem a fé.

Segundo relatos bíblicos, avançou com sua peregrinação até a Mesopotâmia, onde encontrou o apóstolo Simão. Segundo o Vaticano, por volta do ano 70, os dois foram presos e levados ao templo do Sol para que renegassem a Cristo e oferecessem culto à deusa Diana. Como permaneceram fiéis a Jesus, dois horríveis demônios saíram do Templo e o destruíram. Em seguida, pessoas que assistiam à cena, aterrorizadas, mataram os dois apóstolos com machadadas.

Sua imagem é representada com um livro, simbolizando a palavra que pregou e um machado, instrumento do seu martírio. Hoje suas relíquias estão conservadas na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Como pedir a intercessão de São Judas Tadeu

Para os devotos que desejam pedir uma graça ao santo das causas impossíveis, a Igreja Católica orienta algumas práticas de fé. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de formas de demonstrar devoção e confiança.

Oração específica: existe uma oração tradicional de São Judas Tadeu que é amplamente divulgada. Nela, o fiel expõe sua dificuldade e pede auxílio, reforçando a confiança na intercessão do santo.

Novena: a novena consiste em nove dias consecutivos de orações. É uma prática comum para pedir uma graça especial, demonstrando perseverança na fé. Muitos fiéis iniciam a novena nove dias antes de 28 de outubro.

Participar da missa: comparecer a uma celebração eucarística, especialmente no dia dedicado ao santo, é um ato central de devoção. Em Belo Horizonte, o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu realiza uma programação especial.

Ato de caridade: realizar uma boa ação ou um gesto de caridade em nome do santo é outra forma de manifestar a fé. Muitos fiéis fazem promessas que envolvem ajudar o próximo caso alcancem a graça desejada.

Em suas imagens, São Judas Tadeu é frequentemente representado com um livro, simbolizando a palavra que pregou, e um machado ou clava, instrumento de seu martírio. Uma chama sobre sua cabeça representa a presença do Espírito Santo que recebeu em Pentecostes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.