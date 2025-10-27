Arquidiocese de BH celebra São Judas Tadeu nesta terça-feira (28/10)

No dia 28 de outubro é comemorado o dia de São Judas Tadeu, considerado o santo das causas impossíveis. Como celebração, o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeus, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte, vai receber a 71ª Festa do Padroeiro nesta terça-feira (28/10).

Com o tema “Testemunhas da Esperança e da Unidade da Igreja de Cristo, seguindo os passos de São Judas Tadeu”, o santuário espera recepcionar aproximadamente 60 mil fiéis nesta data. A novena, iniciada em 18 de outubro, será finalizada com missas realizadas a cada duas horas, com início à meia-noite e término às 22h desta terça.



O velário, espaço dedicado ao acendimento de velas, servindo como local para oração, devoção e reflexão para os devotos, estará aberto a partir das 5h30 desta terça para que os fiéis prestem suas homenagens ao santo.



“Durante todo o dia de celebração, os fiéis vão ter a oportunidade de fazer a visitação à imagem de São Judas Tadeu, vir pagar suas promessas, agradecer as graças recebidas durante o ano e pedir mais força ainda para testemunhar essa nossa fé, procurando trabalhar nos valores evangélicos, seguindo o passo de Cristo sob o patrocínio de São Judas Tadeu”, disse padre Mauro Reis Santos, vigário paroquial no Santuário São Judas Tadeu ao Estado de Minas.

Quem foi São Judas Tadeu?



Nascido na Galileia, na Região Norte da antiga Palestina, São Judas Tadeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele era filho de Alfeu, irmão de São José, e Maria de Cleofas, prima de Maria. Era primo de Jesus e irmão de Tiago Menor, também apóstolo.



Judas Tadeu realizava peregrinações pela Judéia, Samaria, Iduméia e, principalmente, na Mesopotâmia, onde converteu inúmeras almas ao cristianismo - o santo também fez parte do primeiro Concílio, em Jerusalém, próximo do ano 50. “Os apóstolos eram responsáveis por esse processo de levar a palavra, dar testemunho, mostrando para as pessoas a importância de sermos fiéis ao compromisso com Cristo, vivendo os projetos do reino, levando todos ao encontro com Deus”, explicou padre Mauro Reis Santos.



São Judas Tadeu foi assassinado por uma lança e decapitado por uma machadinha por ser um apóstolo que defendia a fé cristã, na Pérsia, em 28 de outubro do ano 70. Os restos mortais foram depositados na Babilônia até que, anos depois, foram transportados para a Basílica de São Pedro em Roma, na Itália.



Por serem homônimos, muitos confundem o primo de Jesus com Judas Iscariotes, figura marcante na crucificação de Cristo. Foi Iscariotes quem o denunciou para os romanos, o que resultou na punição ao líder religioso na Sexta-Feira Santa. Diferentemente de Tadeu, ele não é considerado santo pelo cristianismo.



Por isso, o nome de São Judas Tadeu caiu no esquecimento durante séculos. O santo ressurgiu por volta do século XIV, com Santa Brígida, santa sueca, teóloga e mística. Ela disse ter sonhado com Jesus falando que São Judas Tadeu resolveria qualquer causa impossível.



O santuário

Construído há mais de sete décadas, o espaço era ocupado por uma capela dedicada ao santo das causas impossíveis. O local era uma fazenda e contou com o apoio de fiéis e membros da Sociedade São Vicente de Paulo. De acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, a primeira missa foi celebrada em 9 de março de 1952.



O templo se transformou na Paróquia de São Judas Tadeu, fundada em 31 de dezembro de 1954. Ao longo do tempo, o santuário passou por reformas e ganhou um aspecto arquitetônico moderno e amplo para acolher os paroquianos e peregrinos.

Hoje o santuário, além de ser a casa da espiritualidade, é um dos grandes centros de evangelização da Arquidiocese de BH e responsável por atividades pastorais, serviços sociais e atendimento aos romeiros e peregrinos que visitam o local. Toda a estrutura é mantida por colaboradores e voluntários.

Programação completa

0h – Solene Celebração Eucarística;

2h, 4h e 6h – Santa Missa;

8h e 10h – Missa Sertaneja;

12h, 14h e 16h – Santa Missa;

18h – Solene Celebração Eucarística;

20h e 22h – Santa Missa.

O vigário paroquial no santuário fez um convite aos fiéis. “Gostaria de convidar a todos os fiéis e devotos que viessem nesta data no Santuário São Judas Tadeu. Neste ano jubilar, alcançando as graças para a nossa vida, para nossa conversão, procurando seguir o exemplo de São Judas na fidelidade ao evangelho, trabalhando sempre na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, dando ao mundo então essa oportunidade de cada vez mais abraçarmos o projeto de Deus, de vida e de salvação”, disse padre Mauro Reis Santos.

