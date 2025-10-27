Os concursos públicos mais esperados em Minas Gerais para 2026

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O ano de 2026 promete ser um período de grandes oportunidades para quem busca estabilidade e bons salários no serviço público em Minas Gerais. Diversos órgãos estaduais já sinalizam a necessidade de novos servidores, o que deve movimentar o cenário dos concursos e atrair milhares de candidatos de todo o estado.

O Tribunal de Contas já lançou edital de concurso público para vagas em cargos de nível superior para Analista de Controle Externo, Arquivista, Bibliotecário, Comunicador Social, Psicólogo e Médico. O salário vai até R$ 12.502,85, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação, assistência e promoção da saúde.

A inscrição pode ser feita somente via internet, entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano. A realização das provas objetiva e discursiva está prevista para 25 de janeiro de 2026.

Dentre os concursos mais aguardados para o próximo ano também está o do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Com vagas que costumam abranger níveis médio e superior, o concurso é um dos mais disputados por oferecer remunerações atrativas e um plano de carreira sólido. As posições de oficial e analista judiciário estão entre as mais cobiçadas.

Na área de segurança pública, a expectativa se volta para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). A PCMG pode abrir vagas para investigador e escrivão, cargos essenciais para a instituição. Já os bombeiros devem lançar editais para os cursos de formação de soldados e oficiais, atraindo candidatos que buscam uma carreira dinâmica.

Outro concurso que gera grande interesse é o da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), especialmente para o cargo de auditor fiscal. Conhecido pelos salários elevados, o certame exige alta qualificação e uma preparação intensa dos candidatos, mas a recompensa é uma das carreiras mais valorizadas do funcionalismo público estadual.

Como se preparar para os concursos de 2026

Com a alta concorrência, começar a preparação com antecedência é fundamental para garantir uma vaga. Organizar os estudos de forma estratégica pode ser o diferencial para a sua aprovação. Veja um passo a passo para iniciar sua jornada:

Defina seu foco: escolha uma área de interesse, como tribunais, fiscal ou policial. Estudar para concursos muito diferentes ao mesmo tempo pode prejudicar seu rendimento, já que as matérias cobradas variam bastante. Pesquise editais anteriores: busque os últimos editais dos concursos que você almeja. Analise o conteúdo programático, o estilo das questões e os critérios de avaliação da banca examinadora. Isso servirá como um guia para seus estudos. Crie um cronograma realista: organize sua rotina para incluir horas de estudo diárias. Separe as disciplinas, intercale teoria com a resolução de exercícios e reserve tempo para revisões e descanso. Escolha bons materiais: invista em materiais de estudo atualizados e de qualidade, como videoaulas, PDFs e livros direcionados para a sua área. Verifique se o conteúdo está de acordo com o último edital. Resolva muitas questões: a prática leva à perfeição. Fazer simulados e resolver provas anteriores ajuda a fixar o conteúdo, a gerenciar o tempo de prova e a entender como a banca examinadora pensa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.