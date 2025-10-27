Os concursos públicos mais esperados em Minas Gerais para 2026
Se você sonha com a carreira pública, fique de olho: listamos os principais concursos previstos para o próximo ano no estado
O ano de 2026 promete ser um período de grandes oportunidades para quem busca estabilidade e bons salários no serviço público em Minas Gerais. Diversos órgãos estaduais já sinalizam a necessidade de novos servidores, o que deve movimentar o cenário dos concursos e atrair milhares de candidatos de todo o estado.
O Tribunal de Contas já lançou edital de concurso público para vagas em cargos de nível superior para Analista de Controle Externo, Arquivista, Bibliotecário, Comunicador Social, Psicólogo e Médico. O salário vai até R$ 12.502,85, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação, assistência e promoção da saúde.
A inscrição pode ser feita somente via internet, entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano. A realização das provas objetiva e discursiva está prevista para 25 de janeiro de 2026.
Dentre os concursos mais aguardados para o próximo ano também está o do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Com vagas que costumam abranger níveis médio e superior, o concurso é um dos mais disputados por oferecer remunerações atrativas e um plano de carreira sólido. As posições de oficial e analista judiciário estão entre as mais cobiçadas.
Na área de segurança pública, a expectativa se volta para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). A PCMG pode abrir vagas para investigador e escrivão, cargos essenciais para a instituição. Já os bombeiros devem lançar editais para os cursos de formação de soldados e oficiais, atraindo candidatos que buscam uma carreira dinâmica.
Outro concurso que gera grande interesse é o da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), especialmente para o cargo de auditor fiscal. Conhecido pelos salários elevados, o certame exige alta qualificação e uma preparação intensa dos candidatos, mas a recompensa é uma das carreiras mais valorizadas do funcionalismo público estadual.
Como se preparar para os concursos de 2026
Com a alta concorrência, começar a preparação com antecedência é fundamental para garantir uma vaga. Organizar os estudos de forma estratégica pode ser o diferencial para a sua aprovação. Veja um passo a passo para iniciar sua jornada:
-
Defina seu foco: escolha uma área de interesse, como tribunais, fiscal ou policial. Estudar para concursos muito diferentes ao mesmo tempo pode prejudicar seu rendimento, já que as matérias cobradas variam bastante.
-
Pesquise editais anteriores: busque os últimos editais dos concursos que você almeja. Analise o conteúdo programático, o estilo das questões e os critérios de avaliação da banca examinadora. Isso servirá como um guia para seus estudos.
-
Crie um cronograma realista: organize sua rotina para incluir horas de estudo diárias. Separe as disciplinas, intercale teoria com a resolução de exercícios e reserve tempo para revisões e descanso.
-
Escolha bons materiais: invista em materiais de estudo atualizados e de qualidade, como videoaulas, PDFs e livros direcionados para a sua área. Verifique se o conteúdo está de acordo com o último edital.
-
Resolva muitas questões: a prática leva à perfeição. Fazer simulados e resolver provas anteriores ajuda a fixar o conteúdo, a gerenciar o tempo de prova e a entender como a banca examinadora pensa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.