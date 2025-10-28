Santuário de São Judas Tadeu em BH: conheça a história e como visitar
Um dos templos mais importantes da capital mineira tem uma arquitetura rica e atrai fiéis o ano todo; veja como ir, horários e o que observar
Com a chegada do 28 de outubro, dia dedicado a São Judas Tadeu, muitos fiéis em Belo Horizonte voltam suas atenções para o principal templo da cidade em homenagem ao "santo das causas impossíveis". Localizado no bairro da Graça, o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu é um centro de fé e um marco arquitetônico e histórico da capital mineira.
O fluxo de visitantes é intenso durante todo o ano, mas atinge seu pico em outubro. A programação especial para o dia do padroeiro atrai milhares de pessoas em busca de bênçãos, pagamento de promessas e um momento de oração. A estrutura do santuário foi planejada para receber essas grandes celebrações, com uma ampla área interna e um pátio externo.
História
A história do santuário começou em 1952, quando uma capela dedicada a São Judas Tadeu foi erguida em uma fazenda com o apoio de membros da Sociedade São Vicente de Paulo. Dois anos depois, foi construída a Paróquia São Judas Tadeu com a bênção do primeiro arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Antônio dos Santos Cabral, e em 28 de dezembro de 1958 foi lançada a pedra fundamental do Santuário São Judas Tadeu.
Inaugurado em 1959, o local se destaca por sua arquitetura de inspiração moderna, que se diferencia das igrejas barrocas tradicionais de Minas Gerais. O projeto valoriza linhas retas, concreto aparente e espaços amplos, pensados para acomodar um grande número de devotos. Sua construção foi um marco para a comunidade católica local, consolidando o bairro como um ponto de peregrinação.
O santuário se consagrou como um dos grandes centros de evangelização da Arquidiocese de BH, sendo responsável por atividades pastorais, serviços sociais e atendimento aos romeiros que visitam o local. Toda a estrutura é mantida por colaboradores e voluntários.
Arquitetura imponente
Além da participação nas celebrações, os visitantes podem aproveitar a visita para observar detalhes que tornam o santuário único. As paredes são adornadas por 14 grandes vitrais coloridos que narram a Via Sacra, criando um efeito de luz impressionante no interior da igreja.
Com um design simples e imponente, o altar mor direciona o olhar para a grande imagem de Jesus ao fundo, o ponto central de devoção dos fiéis. Do lado de fora, separada do corpo principal da igreja, a torre do campanário é um dos elementos mais reconhecíveis do projeto arquitetônico e um marco visual do bairro.
Guia prático para sua visita
Para quem planeja visitar o templo, seja por devoção ou para conhecer sua arquitetura, organizar-se é fundamental. A experiência pode ser mais tranquila e proveitosa com algumas informações práticas em mãos.
Endereço e acesso: o santuário fica na Rua Macaé, 629, no bairro da Graça. O acesso é facilitado por estar próximo a importantes vias, como a Avenida Cristiano Machado, o que permite chegar de carro, transporte por aplicativo ou por diversas linhas de ônibus que passam pela região.
Missas e funcionamento: as missas ocorrem diariamente, com horários ampliados aos domingos e no dia 28 de cada mês, especialmente em outubro. O templo geralmente permanece aberto para visitação e orações ao longo do dia. É sempre recomendado verificar a programação atualizada no site oficial da arquidiocese para datas especiais.
