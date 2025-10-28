Santuário de São Judas Tadeu em BH: conheça a história e como visitar

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Com a chegada do 28 de outubro, dia dedicado a São Judas Tadeu, muitos fiéis em Belo Horizonte voltam suas atenções para o principal templo da cidade em homenagem ao "santo das causas impossíveis". Localizado no bairro da Graça, o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu é um centro de fé e um marco arquitetônico e histórico da capital mineira.

O fluxo de visitantes é intenso durante todo o ano, mas atinge seu pico em outubro. A programação especial para o dia do padroeiro atrai milhares de pessoas em busca de bênçãos, pagamento de promessas e um momento de oração. A estrutura do santuário foi planejada para receber essas grandes celebrações, com uma ampla área interna e um pátio externo.

História

A história do santuário começou em 1952, quando uma capela dedicada a São Judas Tadeu foi erguida em uma fazenda com o apoio de membros da Sociedade São Vicente de Paulo. Dois anos depois, foi construída a Paróquia São Judas Tadeu com a bênção do primeiro arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Antônio dos Santos Cabral, e em 28 de dezembro de 1958 foi lançada a pedra fundamental do Santuário São Judas Tadeu.

Inaugurado em 1959, o local se destaca por sua arquitetura de inspiração moderna, que se diferencia das igrejas barrocas tradicionais de Minas Gerais. O projeto valoriza linhas retas, concreto aparente e espaços amplos, pensados para acomodar um grande número de devotos. Sua construção foi um marco para a comunidade católica local, consolidando o bairro como um ponto de peregrinação.

Imagem de São judas Tadeu no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeus, localizado no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Tulio Santos/EM/D.A.Press

O santuário se consagrou como um dos grandes centros de evangelização da Arquidiocese de BH, sendo responsável por atividades pastorais, serviços sociais e atendimento aos romeiros que visitam o local. Toda a estrutura é mantida por colaboradores e voluntários.

Arquitetura imponente

Além da participação nas celebrações, os visitantes podem aproveitar a visita para observar detalhes que tornam o santuário único. As paredes são adornadas por 14 grandes vitrais coloridos que narram a Via Sacra, criando um efeito de luz impressionante no interior da igreja.

Fieis vão ao Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu (Igreja de São Judas Tadeu), no bairro da Graça, para homenagear o santo das causas impossíveis. Fieis assistem missa e queimam vela para agradecer graças alcançadas. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Com um design simples e imponente, o altar mor direciona o olhar para a grande imagem de Jesus ao fundo, o ponto central de devoção dos fiéis. Do lado de fora, separada do corpo principal da igreja, a torre do campanário é um dos elementos mais reconhecíveis do projeto arquitetônico e um marco visual do bairro.

Guia prático para sua visita

Para quem planeja visitar o templo, seja por devoção ou para conhecer sua arquitetura, organizar-se é fundamental. A experiência pode ser mais tranquila e proveitosa com algumas informações práticas em mãos.

Endereço e acesso: o santuário fica na Rua Macaé, 629, no bairro da Graça. O acesso é facilitado por estar próximo a importantes vias, como a Avenida Cristiano Machado, o que permite chegar de carro, transporte por aplicativo ou por diversas linhas de ônibus que passam pela região.

Missas e funcionamento: as missas ocorrem diariamente, com horários ampliados aos domingos e no dia 28 de cada mês, especialmente em outubro. O templo geralmente permanece aberto para visitação e orações ao longo do dia. É sempre recomendado verificar a programação atualizada no site oficial da arquidiocese para datas especiais.

