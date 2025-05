Fé no coração de Minas

Recebendo cerca de 500 mil visitantes por ano, o Santuário Nossa Senhora da Piedade, complexo religioso, cultural, histórico, ambiental e paisagístico em Caeté, na Grande BH, ganhou, em 2017, o reconhecimento do Vaticano para ermida do século 18 e a Igreja das Romarias, construída na década de 1970, existentes no topo do maciço. A notícia veio de Roma, em meio às comemorações dos 250 anos de peregrinação ao local, com divulgação oficial em 19 de novembro.

O papa Francisco elevou os dois templos à condição de basílica. Na época, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, destacou ao mostrar a carta com a autorização do papa e avaliação da Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, da Santa Sé: “A Serra é o coração de Minas, pois reúne a fé católica, a riqueza ambiental, o solo rico em ouro e o conjunto do santuário”.

Já em Romaria, na Região do Alto Paranaíba, a celebração em louvor à padroeira, no período de 1º a 15 de agosto, é considerada a maior festa religiosa do estado. Cerca de 2 milhões de fiéis chegam de todos os cantos, a pé, a cavalo, de carro e em caravanas ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Abadia de Água Suja para as missas, bênçãos e procissão, no dia 15 de agosto, com a imagem da protetora do município.

A ermida erguida no século 18 na Serra da Piedade foi promovida pelo Papa Francisco e se tonou a menor basíliCa do mundo Juarez Rodrigues/EM/D.A Press – 06/06/2022

Em maio do ano passado, o templo foi elevado a basílica, num pedido do arcebispo de Uberaba, dom Paulo Mendes Peixoto, e do reitor do santuário, padre Márcio Ruback, ao papa Francisco. “É uma igreja com uma bela arquitetura, iniciada pelo Beato Padre Eustáquio, acolhedora a milhões de pessoas”, orgulha-se padre Márcio.

Basílica é um título concedido pelo papa, após análise da Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, do Vaticano. De origem grega, a palavra deriva de basileus, que significa reis. A partir do século 5, cresceu o número dos cristãos e, para receber os fiéis em orações ou celebrações, teve início a construção de grandes templos, aos quais se deu o nome de basílicas.

No mundo, são quatro as maiores: as de São Pedro, de São Paulo, de Santa Maria Maior e de São João de Latrão, todas em Roma, na Itália. Todas as demais são chamadas basílicas menores.

Hoje, conforme especialistas, o título tem um sentido peculiar, sendo dado a igrejas que preencham alguns requisitos: ter qualidades artísticas e ser centro de concentração religiosa e piedade do povo. Para merecer o reconhecimento, são necessários documento oficial do papa, sagração, coroação da imagem, entre outros requisitos.

Construída na década de 1970, a Igreja das Romarias, no alto da Serra da Piedade, foi alçada à condição de basílica pelo papa Francisco, em 2017 Leandro Couri/EM/DA.Pres â?? 19/3/2025

MINAS E O PAPA



Alguns atos, no pontificado de Francisco, que estreitaram seus laços com o estado

1. Beatificações

Quase dois meses após Francisco assumir o trono de São Pedro, Francisca de Paula de Jesus, a Nhá Chica (1810-1895), recebeu reconhecimento da Santa Sé. A cerimônia, em Baependi, em 4 de maio de 2013, coroou um processo de três décadas. A comprovação de um milagre se deu no papado de Bento XVI.

Com uma legião de admiradores, Francisco de Paula Victor, o Padre Victor (1827-1905), ganhou a honra dos altares por ter um milagre reconhecido pelo Vaticano. A cerimônia ocorreu em Três Pontas, em 14 de novembro de 2015. A decisão era aguardada havia 20 anos.

Natural de Barbacena, onde ocorreu a cerimônia em 10 de dezembro de 2022, a mineira Isabel Cristina Mrad Campos (1962-1982) se tornou beata sem precisar da comprovação de um milagre, por ter sido martirizada. Foi assassinada aos 20 anos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



2. Basílicas

Em 2017, os dois templos no alto da Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, foram elevados pelo papa à condição de basílicas. No caso da ermida do século 18, essa ficou conhecida entre os católicos como a menor basílica do mundo.

Em Romaria, no Alto Paranaíba, o santuário dedicado à padroeira, Nossa Senhora da Abadia, se tornou basílica em maio de 2024. A construção foi iniciada pelo beato Padre Eustáquio. Ganhou o nome de Santuário Basílica Nossa Senhora da Abadia de Água Suja para lembrar o nome primitivo da cidade, antigo centro de garimpagem de diamantes.



3. Padroeira

Nossa Senhora da Piedade foi proclamada Padroeira da Arquidiocese de Belo Horizonte por decreto da Santa Sé. Em 15 de novembro de 2022, a Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte, recebeu religiosos e leigos, incluindo autoridades, para a celebração presidida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo. A arquidiocese reúne 27 municípios e a capital.