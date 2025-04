Cardeais mencionam violência sexual entre os desafios do próximo papa

A reunião desta segunda-feira que agendou o início do conclave papal para 7 de maio incluiu discussões sobre os próximos desafios da Igreja Católica, incluindo o abuso sexual clerical, informou o Vaticano.

Os cardeais abordaram "temas de particular relevância para o futuro da Igreja", indicou um comunicado. "A relação com o mundo contemporâneo e alguns dos desafios que se destacam: a evangelização, a relação com outras confissões, a questão dos abusos".

