Galeria
Arqueólogos encontram ‘passagem para o submundo’ em igreja católica
Segundo os pesquisadores do Projeto Lyobaa, foi usada uma tecnologia avançada, não invasiva, para escanear o solo e permitir a descoberta, que consistia em um complexo sistema de câmaras e túneis subterrâneos construídos há mais de mil anos pelos zapotecas. Foto: Youtube/The ARX Project
"Lyobaa" significa "o lugar de descanso". Segundo relatos orais passados tradicionalmente de geração para geração no México, esses túneis ocultos eram considerados uma "porta de entrada para a terra dos mortos". Foto: LBM1948/Wikimedia Commons
A base da construção zapoteca serviu, séculos depois, para a construção da igreja de São Paulo Apóstolo, já na era da dominação espanhola sobre o povo Asteca, entre 1519 e 1521. Foto: LBM1948/Wikimedia Commons
A descoberta foi feita em julho de 2023 por uma colaboração de geofísicos, engenheiros, arqueólogos e especialistas em conservação do Instituto Nacional Mexicano de Antropologia e História (INAH) com a Universidade Autônoma do México e o Projeto ARX. Foto: Youtube/The ARX Project
Com as tecnologias, foi possível medir a reflexão de ondas eletromagnéticas e sísmicas quando passam pelas camadas do subsolo e outros materiais enterrados. Isso revelou um grande buraco abaixo do altar principal e duas passagens a ele conectadas, tudo a uma profundidade de 5 a 8 metros Foto: Youtube/The ARX Project
Os mesmos métodos já ajudaram a encontrar outros sítios arqueológicos mesoamericanos, como anormalidades em Teotihuacán que também indicam entradas ao submundo das culturas pré-colombianas. Foto: Youtube/The ARX Project
As evidências da existência de um complexo arquitetônico subterrâneo na igreja católica apenas comprovam a engenhosidade do povo Zapoteca, que tinha o local enfeitado com impressionantes mosaicos, além de monumentos e tumbas repletas de "tesouros para o pós-vida". Foto: LBM1948/Wikimedia Commons
Os túneis encontrados se conectam à cultura Zapoteca e seu conceito de submundo, confirmando os relatos coloniais que falam de rituais elaborados e cerimônias feitas em Mitla — justamente nos locais subterrâneos relacionados ao culto dos mortos e dos ancestrais. Foto: LBM1948/Wikimedia Commons
O complexo arquitetônico de Mitla, onde foi encontrada a estrutura relacionada ao submundo, fica a 44 km de Oaxaca, que foi o principal centro religioso da cultura pré-colombiana e ostenta, até hoje, mosaicos intrincados e bastante únicos. Foto: Comisión Mexicana de Filmaciones/Wikimedia Commons
Oaxaca é uma cidade importante no México e uma das principais na cultura do Dia dos Mortos, celebrado no país entre o fim de outubro e o início de novembro, e que é quando as pessoas vão aos cemitérios prestar homenagens aos seus parentes e também quando "as almas podem voltar do além para estar perto dos seus". Foto: RigelNava/Wikimedia Commons
Mas o Día de los muertos é muito mais do que um "Halloween" ou "Dia dos finados". Ele tem origem nos povos ancestrais, como os astecas e os maias, e, inicialmente, era celebrado em agosto. Foto: Luisroj96/Wikimedia Commons
A mudança para a comemoração atual provém da conquista dos espanhóis, que, chocados com os rituais pagãos, mudaram para algo mais próximo do "Dia de todos os santos" Foto: 5chw4r7z/Wikimedia Commons
Na comemoração do Dia dos mortos, são feitas diversas homenagens, como os altares, as caveiras de açúcar, os esqueletos com roupas e adereços, as flores decorativas e a famosa "La Catrina" (A caveira de Catrina). Foto: Lauricdd/Wikimedia Commons
O Día de los muertos foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2003. A celebração pode durar até sete dias, começando a festa por volta de 26 de outubro e indo até 3 de novembro. Foto: Juan Carlos Fonseca Mata/Wikimedia Commons
Apesar de a data ser comemorada em todo o país, ela é mais tradicional nos seguintes locais: Aguas Calientes, Cidade do México, Morelos, Oaxaca e Quintana Roo Foto: Thirty two/Wikimedia Commons