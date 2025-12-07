"Aqui tem espaço para todas as religiões, inclusive as de Matriz Africana"

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

No crepúsculo de um sábado onde o Sol se despedia em tons de ouro e púrpura, a Praça da Estação de Coronel Fabriciano tornou-se um imenso coração pulsante de fé. Como rios que correm para o oceano da esperança, mais de 5 mil fiéis transformaram o Centro da cidade em um santuário a céu aberto, onde a música, a oração e a emoção se entrelaçaram em um único louvor.

A missa-show do padre Reginaldo Manzotti, marcada para as 18h, já registrava peregrinos desde as 8h da manhã. Famílias inteiras, idosos com terços nas mãos, jovens com camisetas do "Evangelizar é Preciso" aguardavam ansiosos o padre influencer – o mensageiro do Espírito Santo, que une cruz e microfone como ninguém. O calor escaldante de 30°C testou a resistência de todos: centenas de sobrinhas serviram de abrigo para tentar aliviar do Sol escaldante da região. Alguns fiéis passaram mal e precisaram de atendimento, que teve resposta rápida das equipes médicas das ambulâncias que se encontravam no local.

De acordo com Teco Teixeira, diretor de Cultura de Coronel Fabriciano, o evento foi organizado pela prefeitura em parceria com 8 paróquias da cidade. “Estamos desde cedo orientando os visitantes a se hidratarem regularmente, bebendo água para diminuir os efeitos do calor. Estamos esperando cerca de 15 mil pessoas e montamos uma estrutura, com equipes de apoio médico, para possa atender com eficiência e prontidão”.

Fiéis usaramn sobrinhas e guarda-chuvas como abrigo do Sol de 30ºC em Coronel Fabriciano Carlos Altman/EM

“Querem que eu volte”

Autor de sucessos como “Curai-me Senhor” e “No Poder da Oração”, fundador da Associação Evangelizar é Preciso e fenômeno das redes sociais com milhões de seguidores, padre Reginaldo subiu ao palco com seu carisma característico e transformou a celebração eucarística em um verdadeiro espetáculo de luz e renovação espiritual. Lágrimas, aplausos e vozes em uníssono marcaram canções que já são hinos da fé brasileira contemporânea.

Após um hiato de 10 anos, padre Reginaldo Manzotti retornou à cidade de Coronel Friciano em uma celebração leve, com muitos cânticos e orações. Em um dos momentos divertidos na missa-show ele brincou com o público fiel: “Quero fazer uma reclamação: desde que cheguei aqui em Coronel Facionano fui muito bem tratado. Me deram pão de queijo no camarim e no estúdio da TV Evangelizar. Não parei de comer essas comidas mineiras encantadores: Estou suspeitando que vocês estão querendo que eu volte mais? É isso que desejam?”. Nessa hora, a resposta da platéia foi uníssona: “sim!”

No meio de tantos peregrinos de diversas caravanas das cidades próximas, a moradora de Coronel Fabriciano Aparecida Anício foi uma das presentes que desejam o rerono do padre Reginaldo em 2026: " A missa do Padre Reginaldo é envolvente e emociona. Quando ele esteve em Ipatinga fui com familiares ver a pregação. A de hoje foi melhor. Apesar do calor, aqui não choveu como lá em Ipatinga. Ele precisa voltar mais. A fé nos dá força e ele saber tocar os nossos corações".

"Para todas as crenças"

Presente no evento, o prefeito Sadi Lucca (PL) não escondeu a emoção ao receber o sacerdote. Em rápida conversa antes da missa, o chefe do Executivo municipal agradeceu a presença do padre e destacou o momento histórico para a cidade: “Foi um movimento de alegria, de agradecer por ele estar aqui em nossa cidade. Passei para ele a gratidão por tudo que Coronel Fabriciano vem conquistando e por esse momento especial de fé. Ele nos passa uma paz interior muito grande. Fiquei emocionado, até começando a engasgar ali”, revelou o prefeito, ainda com a voz embargada.

Questionado sobre a programação religiosa para 2026, prefeito Sadi foi enfático ao falar da política de inclusão da gestão: “Nós já temos nosso calendário anual com festividades das igrejas evangélicas, católicas e agora vamos trabalhar ainda mais para que todas as religiões tenham seu espaço. Eu falo que abri espaço pra todas as religiões aqui.” Indagado diretamente se as religiões de matriz africana também seriam contempladas nos grandes eventos do próximo ano, o prefeito reforçou: “Nós temos essa abertura para todos os credos. Já destinamos subvenções para essas igrejas e vamos trabalhar em cima disso para que todos possam ter seus espaços garantidos.”

A declaração do prefeito, feita em meio ao clima de fraternidade da missa-show, reforça o compromisso da administração com o respeito à diversidade religiosa – um tema que ganha ainda mais força após o sucesso do evento com Padre Reginaldo Manzotti.

Em uma noite em que o céu pareceu mais perto da terra, Coronel Fabriciano viveu um capítulo inesquecível de fé, música e união. E, como prometido, a Praça da Estação continuará sendo palco para todas as vozes que elevam o espírito em busca do sagrado.