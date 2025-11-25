Vai chover em BH nesta terça-feira (25/11)? Veja previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte começou o dia com temperaturas amenas nesta terça-feira (25/11) e pode ter chuva forte.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 15,7°C, às 1h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12,2°C.

Mínimas registradas em 25/11 por regional

Barreiro: 16,6 °C, às 4h45.

16,6 °C, às 4h45. Centro-Sul: 16,4 °C, às 4h50.

16,4 °C, às 4h50. Oeste: 15,7 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, à 1h.

15,7 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, à 1h. Pampulha: 17,1 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 5h.

A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o órgão municipal, a capital teve poucas precipitações entre 17h30 dessa segunda e 5h30 de hoje. As regionais que mais registraram chuva foram Barreiro e Venda Nova, com 10,5 milímetros (mm) e 7,5, respectivamente.

Até às 5h30 desta terça, a Região Noroeste de BH foi a que registrou maior volume pluviométrico no mês de novembro - 226,6 mm, o que representa 96% da média esperada para todo o mês (236 mm).

Acumulado de chuvas (mm) até 5h30 do dia 25

Barreiro: 196,9 (83,4%)

Centro Sul: 179,8 (76,2)

Hipercentro: 89,4 (37,9%)

Leste: 160,4 (68%)

Nordeste: 166,6 (70,6%)

Noroeste: 226,6 (96%)

Norte: 128 (54,2%)

Oeste: 210,2 (89,1%)

Pampulha: 184,4 (78,1%)

Venda Nova: 173,3 (73,4%)

Média climatológica de novembro: 236 mm

Ainda de acordo com a meteorologia, a temperatura máxima pode chegar a 27°C com umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.

O que fazer em caso de chuva?

Diante da possibilidade de temporais isolados no período da tarde e noite desta sexta, a Defesa Civil municipal reitera a importância de medidas preventivas para a segurança da população.

Recomendações essenciais

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas Gerais?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo instável em Minas Gerais nesta terça-feira. A tendência é que a nebulosidade e as chuvas no centro-sul e oeste do estado diminuam, principalmente entre o fim de tarde e noite.

No entanto, a formação de uma área de baixa pressão no litoral de São Paulo tende a deslocar o tempo mais instável para a faixa norte e leste, onde são esperados maiores volumes de chuva.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.