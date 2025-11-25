Assine
Vai chover em BH nesta terça-feira (25/11)? Veja previsão

BH teve temperatura mínima de 15,7°C e a máxima estimada pode chegar na casa dos 27°C; confira a previsão do tempo completa para a capital e Minas Gerais

Melissa Souza
25/11/2025 07:44

O céu fica nublado a parcialmente nublado em BH nesta terça-feira (25/11) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Belo Horizonte começou o dia com temperaturas amenas nesta terça-feira (25/11) e pode ter chuva forte.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 15,7°C, às 1h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12,2°C.

Mínimas registradas em 25/11 por regional

  • Barreiro: 16,6 °C, às 4h45.
  • Centro-Sul: 16,4 °C, às 4h50.
  • Oeste: 15,7 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, à 1h.
  • Pampulha: 17,1 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 5h.

A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o órgão municipal, a capital teve poucas precipitações entre 17h30 dessa segunda e 5h30 de hoje. As regionais que mais registraram chuva foram Barreiro e Venda Nova, com 10,5 milímetros (mm) e 7,5, respectivamente.

Até às 5h30 desta terça, a Região Noroeste de BH foi a que registrou maior volume pluviométrico no mês de novembro - 226,6 mm, o que representa 96% da média esperada para todo o mês (236 mm).

Acumulado de chuvas (mm) até 5h30 do dia 25

  • Barreiro: 196,9 (83,4%)
  • Centro Sul: 179,8 (76,2)
  • Hipercentro: 89,4 (37,9%)
  • Leste: 160,4 (68%)
  • Nordeste: 166,6 (70,6%)
  • Noroeste: 226,6 (96%)
  • Norte: 128 (54,2%)
  • Oeste: 210,2 (89,1%)
  • Pampulha: 184,4 (78,1%)
  • Venda Nova: 173,3 (73,4%)

Média climatológica de novembro: 236 mm

Ainda de acordo com a meteorologia, a temperatura máxima pode chegar a 27°C com umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.

O que fazer em caso de chuva?

Diante da possibilidade de temporais isolados no período da tarde e noite desta sexta, a Defesa Civil municipal reitera a importância de medidas preventivas para a segurança da população.

Recomendações essenciais

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas Gerais?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo instável em Minas Gerais nesta terça-feira. A tendência é que a nebulosidade e as chuvas no centro-sul e oeste do estado diminuam, principalmente entre o fim de tarde e noite.

No entanto, a formação de uma área de baixa pressão no litoral de São Paulo tende a deslocar o tempo mais instável para a faixa norte e leste, onde são esperados maiores volumes de chuva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Tópicos relacionados:

bh chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

