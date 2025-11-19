Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS EM BH

Morro das Pedras registra tiroteio e guerra de facções criminosas

Moradores acordaram, no final da noite de terça (18/11) com o barulho dos tiros; policiamento foi reforçado no aglomerado, na Região Oeste de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
19/11/2025 10:28 - atualizado em 19/11/2025 10:32

compartilhe

SIGA
x
Tiroteio acorda e deixa moradores apavorados no Morro das Pedras
Segundo as primeiras informações, o tiroteio foi causado por causa de disputa pelo controle do tráfico de drogas na região crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press

Moradores do Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, foram surpreendidos por um tiroteio, que começou no final da noite de terça-feira (18/11) e entrou pela madrugada desta quarta-feira (19/11). A Polícia Militar foi informada e várias viaturas foram enviadas à região, assim como o helicóptero Pégasus.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo as primeiras informações, o tiroteio foi causado por disputa entre facções cariocas por pontos de vendas de drogas em Belo Horizonte. Integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) teriam atacado o Morro das Pedras, que seria dominado pelo Comando Vermelho (CV), há mais de três anos. Não há informações sobre mortos ou feridos e, de acordo com moradores da região, foi a segunda noite consecutiva de tiroteio.  

Leia Mais

A disputa pelo território é antiga e preocupa. Na semana passada, por exemplo, foram registrados três homicídios, tendo sido feitas, também, várias prisões, dentre elas a de um traficante considerado de alta periculosidade. Atendendo a pedido dos moradores, a Polícia Militar intensificou o policiamento no local.

Toque de recolher

Moradores denunciaram à PM, que foram enviadas mensagens, via celulares, de que o TCP teria ordenado Toque de Recolher, desde a noite de segunda-feira (17/11).

Informações dão conta de que esse Toque de Recolher teria sido determinado pela união das facções TCP e PCC (Primeiro Comando Puro). No entanto, a PM ainda não obteve nenhuma prova nesse sentido.

O comandante do 22º Batalhão da PM, tenente-coronel Jésus Cássio, informa que a situação está controlada e que os serviços essenciais funcionam normalmente no aglomerado.

O militar confirma que houve dois tiroteios na região, um na noite de segunda-feira e outro nesta terça-feira e madrugada de quarta. A PM  faz diligências para tentar identificar e prender os envolvidos no confronto. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mortes de líderes

Em julho, dois líderes do Comando Vermelho no Morro das Pedras foram mortos no Bairro Copacabana, em Venda Nova, durante uma operação da PM. Na operação foram apreendidas granadas, armas e uma grande quantidade de drogas que seriam distribuídas em Belo Horizonte e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, onde o Comando Vermelho também conseguiu entrar e dominar.

Tópicos relacionados:

faccoes guerra morro-das-pedras tiroteio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay