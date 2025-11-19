Morro das Pedras registra tiroteio e guerra de facções criminosas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Moradores do Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, foram surpreendidos por um tiroteio, que começou no final da noite de terça-feira (18/11) e entrou pela madrugada desta quarta-feira (19/11). A Polícia Militar foi informada e várias viaturas foram enviadas à região, assim como o helicóptero Pégasus.

Segundo as primeiras informações, o tiroteio foi causado por disputa entre facções cariocas por pontos de vendas de drogas em Belo Horizonte. Integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) teriam atacado o Morro das Pedras, que seria dominado pelo Comando Vermelho (CV), há mais de três anos. Não há informações sobre mortos ou feridos e, de acordo com moradores da região, foi a segunda noite consecutiva de tiroteio.

A disputa pelo território é antiga e preocupa. Na semana passada, por exemplo, foram registrados três homicídios, tendo sido feitas, também, várias prisões, dentre elas a de um traficante considerado de alta periculosidade. Atendendo a pedido dos moradores, a Polícia Militar intensificou o policiamento no local.

Toque de recolher

Moradores denunciaram à PM, que foram enviadas mensagens, via celulares, de que o TCP teria ordenado Toque de Recolher, desde a noite de segunda-feira (17/11).

Informações dão conta de que esse Toque de Recolher teria sido determinado pela união das facções TCP e PCC (Primeiro Comando Puro). No entanto, a PM ainda não obteve nenhuma prova nesse sentido.

O comandante do 22º Batalhão da PM, tenente-coronel Jésus Cássio, informa que a situação está controlada e que os serviços essenciais funcionam normalmente no aglomerado.

O militar confirma que houve dois tiroteios na região, um na noite de segunda-feira e outro nesta terça-feira e madrugada de quarta. A PM faz diligências para tentar identificar e prender os envolvidos no confronto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mortes de líderes

Em julho, dois líderes do Comando Vermelho no Morro das Pedras foram mortos no Bairro Copacabana, em Venda Nova, durante uma operação da PM. Na operação foram apreendidas granadas, armas e uma grande quantidade de drogas que seriam distribuídas em Belo Horizonte e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, onde o Comando Vermelho também conseguiu entrar e dominar.