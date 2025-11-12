Confronto entre PM e traficantes deixa dois mortos e seis feridos em BH
Tiroteio ocorreu durante disputa por ponto de tráfico na Vila Senhor dos Passos
compartilheSIGA
Um confronto entre a Polícia Militar e traficantes deixou dois mortos e seis feridos na noite dessa terça-feira (11/11), na Vila Senhor dos Passos, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a PM, os militares foram recebidos a tiros por criminosos armados logo após a guarnição ter chegado na comunidade. Os policiais revidaram os disparos, dando início a um intenso tiroteio.
Leia Mais
No total, oito suspeitos foram atingidos, sendo dois mortos e seis feridos, que foram socorridos para unidades de saúde da região. Nenhum policial ficou ferido.
Informações preliminares apontam que, momentos antes da chegada da PM, um confronto teria acontecido entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na área.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização