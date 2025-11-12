Assine
MORTES

Confronto entre PM e traficantes deixa dois mortos e seis feridos em BH

Tiroteio ocorreu durante disputa por ponto de tráfico na Vila Senhor dos Passos

Wellington Barbosa
12/11/2025 07:17

Em Belo Horizonte, dois homens morreram e seis ficaram feridos em confronto entre PM e traficantes
Em Belo Horizonte, dois homens morreram e seis ficaram feridos em confronto entre PM e traficantes

Um confronto entre a Polícia Militar e traficantes deixou dois mortos e seis feridos na noite dessa terça-feira (11/11), na Vila Senhor dos Passos, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a PM, os militares foram recebidos a tiros por criminosos armados logo após a guarnição ter chegado na comunidade. Os policiais revidaram os disparos, dando início a um intenso tiroteio.

No total, oito suspeitos foram atingidos, sendo dois mortos e seis feridos, que foram socorridos para unidades de saúde da região. Nenhum policial ficou ferido.

Informações preliminares apontam que, momentos antes da chegada da PM, um confronto teria acontecido entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na área.

Matéria em atualização

