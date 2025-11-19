Vai chover em BH? Veja a previsão do tempo para esta quarta (19/11)

A chuva deve continuar nesta quarta-feira (19/11), véspera de feriado em Belo Horizonte, que amanheceu com céu nublado e temperaturas mais baixas. De acordo com a Defesa Civil, a menor temperatura do dia foi de 15,2°C, registrada na Região Centro-Sul às 6h35. A máxima prevista para a capital é de 27°C, com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia e umidade mínima em torno de 35% à tarde.

As demais regionais também registraram temperaturas baixas, com mínimas que variaram ao longo do início da manhã: Barreiro marcou 15,3°C às 5h55; na Região Oeste, a mínima foi de 16,1°C às 6h, com sensação térmica de 7,9°C; na Pampulha, os termômetros chegaram a 17,8°C às 6h; e Venda Nova anotou 18,6°C às 5h45.

Como fica o tempo em Minas?

A instabilidade sobre o estado é favorecida pela passagem rápida de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, que mantém a nebulosidade elevada. As pancadas de chuva e trovoadas isoladas devem se concentrar no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Nas demais regiões, o dia segue entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam conforme a mesorregião: no Norte e Leste de Minas, as mínimas ficam entre 17°C e 23°C, e as máximas podem chegar a 36°C. Já no Sul de Minas, Zona da Mata e Campos das Vertentes, o cenário é de céu parcialmente nublado e temperaturas mais amenas, com mínimas entre 10°C e 16°C.

Os ventos sopram fracos a moderados em praticamente todo o estado, com tendência de estabilidade ou leve declínio térmico, dependendo da região.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Confira o acumulado de chuva das ultimas 12h até às 5h30 do dia 19

Barreiro: 3,2 (1,4%)

Centro Sul: 9 (3,8%)

Hipercentro: 6,8 (2,9%)

Leste: 6 (2,5%)

Nordeste: 8,8 (3,7%)

Noroeste: 8,6 (3,6%)

Norte: 8,2 (3,5%)

Oeste: 9,2 (3,9%)

Pampulha: 7,6 (3,2%)

Venda Nova: 11,8 (5%)





Média Climatológica NOVEMBRO 236 mm