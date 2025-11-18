Chove em regiões de BH nesta terça-feira (18/11)

Chove em ao menos quatro regiões de Belo Horizonte na noite desta terça-feira (18/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. As regionais Pampulha, Noroeste, Nordeste e Oeste registram chuva de intensidade fraca, com volume entre 0,1 a 1 milímetro a cada 5 minutos, segundo o órgão.

As informações sobre as condições do tempo na capital mineira foram emitidas pela Defesa Civil de Belo Horizonte às 18h25 desta terça-feira.

O órgão também informa que BH está em alerta para a possibilidade de pancadas de chuva até as 8h desta quarta-feira (19/11). Segundo a Defesa Civil municipal, pode haver volume de água entre 30 mm e 50 mm, acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Quais as recomendações para a chuva?

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia