Bairros de BH podem ficar sem água nesta terça-feira (18/11)

Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (18/11) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual ao longo da noite desta terça (18/11). Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Confira os bairros que serão atingidos pela falta d'água: