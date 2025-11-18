Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH podem ficar sem água nesta terça-feira (18/11)

Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje

18/11/2025 09:51

Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado até o fim do dia crédito: Kati/Pixabay

Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (18/11) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual ao longo da noite desta terça (18/11). Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Confira os bairros que serão atingidos pela falta d'água:

  • Vila Castanheira
  • Vila Pinho

