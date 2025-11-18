Bairros de BH podem ficar sem água nesta terça-feira (18/11)
Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje
Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (18/11) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual ao longo da noite desta terça (18/11). Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
Confira os bairros que serão atingidos pela falta d'água:
- Vila Castanheira
- Vila Pinho