Assine
overlay
Início Gerais
ITABIRA

Homem usa cartão de loja do patrão, gasta R$ 10 mil e é preso em Minas

Funcionário confessou ter utilizado o cartão para pagar despesas pessoais, incluindo aluguel, pensão alimentícia e a compra de um botijão de gás

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
14/11/2025 23:34

compartilhe

SIGA
x
A Polícia Militar não localizou os suspeitos de ambos os crimes
Polícia Militar atendeu à ocorrência nessa quinta-feira (13/11) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 33 anos foi preso na noite de quinta-feira (13/11), em Itabira (MG), na região Central do estado, depois de confessar que usou o cartão de uma loja agropecuária e pet shop para pagar despesas pessoais. Funcionário do local, o rapaz trabalhava como motorista e teria gasto cerca de R$ 10 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h15, após o proprietário do estabelecimento, de 43 anos, identificar diversas transações não autorizadas no cartão corporativo da empresa.

Leia Mais

Segundo a vítima, o cartão era destinado ao abastecimento do veículo da loja e ficava sob responsabilidade do motorista, que tinha livre acesso ao objeto.

Ao procurar o cartão e não encontrá-lo, o empresário consultou o extrato bancário e constatou várias compras em estabelecimentos comerciais que não haviam sido autorizadas.

Durante as diligências, os militares acompanharam o proprietário até a residência do suspeito. Questionado, o funcionário confessou ter utilizado o cartão para pagar despesas pessoais, incluindo aluguel, pensão alimentícia e a compra de um botijão de gás. Ele relatou que o cartão estava sobre o guarda-roupa de seu quarto.

De acordo com a Polícia Militar, ele possui passagens por furto, apropriação indébita e tráfico de drogas. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Tópicos relacionados:

cartao-corporativo estabelecimento furto minas policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay