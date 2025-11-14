Homem usa cartão de loja do patrão, gasta R$ 10 mil e é preso em Minas
Funcionário confessou ter utilizado o cartão para pagar despesas pessoais, incluindo aluguel, pensão alimentícia e a compra de um botijão de gás
compartilheSIGA
Um homem de 33 anos foi preso na noite de quinta-feira (13/11), em Itabira (MG), na região Central do estado, depois de confessar que usou o cartão de uma loja agropecuária e pet shop para pagar despesas pessoais. Funcionário do local, o rapaz trabalhava como motorista e teria gasto cerca de R$ 10 mil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h15, após o proprietário do estabelecimento, de 43 anos, identificar diversas transações não autorizadas no cartão corporativo da empresa.
Leia Mais
Segundo a vítima, o cartão era destinado ao abastecimento do veículo da loja e ficava sob responsabilidade do motorista, que tinha livre acesso ao objeto.
- Preso homem que perseguia e ameaçava a irmã mesmo após medida protetiva
- Preso em Itabira homem que quebrou o braço da namorada
- MG: homem é condenado por estupros em série de 2 meninas ao longo de 6 anos
Ao procurar o cartão e não encontrá-lo, o empresário consultou o extrato bancário e constatou várias compras em estabelecimentos comerciais que não haviam sido autorizadas.
Durante as diligências, os militares acompanharam o proprietário até a residência do suspeito. Questionado, o funcionário confessou ter utilizado o cartão para pagar despesas pessoais, incluindo aluguel, pensão alimentícia e a compra de um botijão de gás. Ele relatou que o cartão estava sobre o guarda-roupa de seu quarto.
De acordo com a Polícia Militar, ele possui passagens por furto, apropriação indébita e tráfico de drogas. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia