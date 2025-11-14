Homem usa cartão de loja do patrão, gasta R$ 10 mil e é preso em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 33 anos foi preso na noite de quinta-feira (13/11), em Itabira (MG), na região Central do estado, depois de confessar que usou o cartão de uma loja agropecuária e pet shop para pagar despesas pessoais. Funcionário do local, o rapaz trabalhava como motorista e teria gasto cerca de R$ 10 mil.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h15, após o proprietário do estabelecimento, de 43 anos, identificar diversas transações não autorizadas no cartão corporativo da empresa.

Segundo a vítima, o cartão era destinado ao abastecimento do veículo da loja e ficava sob responsabilidade do motorista, que tinha livre acesso ao objeto.

Ao procurar o cartão e não encontrá-lo, o empresário consultou o extrato bancário e constatou várias compras em estabelecimentos comerciais que não haviam sido autorizadas.

Durante as diligências, os militares acompanharam o proprietário até a residência do suspeito. Questionado, o funcionário confessou ter utilizado o cartão para pagar despesas pessoais, incluindo aluguel, pensão alimentícia e a compra de um botijão de gás. Ele relatou que o cartão estava sobre o guarda-roupa de seu quarto.

De acordo com a Polícia Militar, ele possui passagens por furto, apropriação indébita e tráfico de drogas. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia.

