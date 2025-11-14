Tempo em BH: vai chover nesta sexta-feira (14/11)? Confira a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas amenas nesta sexta-feira (14/11), mas os termômetros podem bater os 31°C ao longo do dia.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 16,2°C, às 6h, na estação Cercadinho, Região Oeste, com sensação térmica de 7,4°C.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 35%, à tarde.

A capital tem média pluviométrica de 236 milímetros (mm) para o mês de novembro. Até está sexta, as regionais contabilizaram, no máximo, 91,3 mm, como a Região Barreiro.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de pancadas de chuva e raios, além da possibilidade de rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reitera a importância de adotar medidas preventivas para a segurança individual e patrimonial.

Recomendações

Atenção a alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo que de carro, e não se exponha à água de inundações devido aos riscos de contaminação e choque elétrico.

evite atravessar vias alagadas, mesmo que de carro, e não se exponha à água de inundações devido aos riscos de contaminação e choque elétrico. Proteção contra raios: durante a ocorrência de raios, não se abrigue sob árvores ou próximo a estruturas metálicas e desligue aparelhos elétricos da tomada para evitar danos.

durante a ocorrência de raios, não se abrigue sob árvores ou próximo a estruturas metálicas e desligue aparelhos elétricos da tomada para evitar danos. Cuidado com o vento: em caso de rajadas de vento, evite estacionar veículos próximos a árvores ou painéis publicitários que possam cair.

em caso de rajadas de vento, evite estacionar veículos próximos a árvores ou painéis publicitários que possam cair. Prevenção domiciliar: mantenha calhas e ralos livres de obstruções para garantir o escoamento eficiente da água.

mantenha calhas e ralos livres de obstruções para garantir o escoamento eficiente da água. Emergência: em caso de risco de deslizamento, desabamento ou qualquer outra emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Mínimas registradas por regional em 14/11

Barreiro: 18,5 °C, às 5h55.

Centro-Sul: 17,3 °C, às 5h25.

Oeste: 16,2 °C, com sensação térmica de 7,4 °C às 6h.

Pampulha: 18,5 °C, com sensação térmica de 17,7 °C às 6h.

Venda Nova: 17,4 °C, às 5h25.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade tendem a se desenvolver sobre o Triângulo e Sul de Minas Gerais nesta sexta-feira, provocando as típicas pancadas de primavera nestas áreas.

A previsão indica baixa possibilidade de pancadas de chuva na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Oeste. Em todas as regiões, a temperatura máxima ultrapassa os 30ºC e pode chegar a 37ºC no Triângulo.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. No Jequitinhonha, Mucuri, Rio

Doce e Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.