Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: vai chover nesta sexta-feira (14/11)? Confira a previsão

Capital mineira tem registrado chuvas dentro da média em novembro; confira a previsão do tempo completa pra BH e Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/11/2025 07:59

compartilhe

SIGA
x
Domingo de céu aberto e ensolarado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte
O dia em BH será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas amenas nesta sexta-feira (14/11), mas os termômetros podem bater os 31°C ao longo do dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 16,2°C, às 6h, na estação Cercadinho, Região Oeste, com sensação térmica de 7,4°C.

Leia Mais

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 35%, à tarde.

A capital tem média pluviométrica de 236 milímetros (mm) para o mês de novembro. Até está sexta, as regionais contabilizaram, no máximo, 91,3 mm, como a Região Barreiro.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de pancadas de chuva e raios, além da possibilidade de rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reitera a importância de adotar medidas preventivas para a segurança individual e patrimonial.

Recomendações

  • Atenção a alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo que de carro, e não se exponha à água de inundações devido aos riscos de contaminação e choque elétrico.
  • Proteção contra raios: durante a ocorrência de raios, não se abrigue sob árvores ou próximo a estruturas metálicas e desligue aparelhos elétricos da tomada para evitar danos.
  • Cuidado com o vento: em caso de rajadas de vento, evite estacionar veículos próximos a árvores ou painéis publicitários que possam cair.
  • Prevenção domiciliar: mantenha calhas e ralos livres de obstruções para garantir o escoamento eficiente da água.
  • Emergência: em caso de risco de deslizamento, desabamento ou qualquer outra emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Mínimas registradas por regional em 14/11

  • Barreiro: 18,5 °C, às 5h55.
  • Centro-Sul: 17,3 °C, às 5h25.
  • Oeste: 16,2 °C, com sensação térmica de 7,4 °C às 6h.
  • Pampulha: 18,5 °C, com sensação térmica de 17,7 °C às 6h.
  • Venda Nova: 17,4 °C, às 5h25.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade tendem a se desenvolver sobre o Triângulo e Sul de Minas Gerais nesta sexta-feira, provocando as típicas pancadas de primavera nestas áreas.

A previsão indica baixa possibilidade de pancadas de chuva na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Oeste. Em todas as regiões, a temperatura máxima ultrapassa os 30ºC e pode chegar a 37ºC no Triângulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. No Jequitinhonha, Mucuri, Rio
Doce e Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Tópicos relacionados:

bh calor chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay