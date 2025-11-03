MG: homem é suspeito de tentar matar a mãe a facadas e marretadas
Pais chamaram atenção do filho por ele estar bebendo muito e, não aceitando a repreensão, teria partido para cima da mãe. Caso aconteceu em Baldim, na RMBH
Um homem de 30 anos, suspeito de tentar matar a mãe, de 52, a facadas e marretadas em Baldim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está preso na delegacia de Sete Lagoas. O pai levou uma facada no braço.
Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, os pais do agressor haviam chamado a sua atenção por ele estar embriagado e bebendo demais.
Isso foi o bastante para que ele pegasse uma marreta e golpeasse a mãe. Em seguida, pegou uma facas e passou a aplicar golpes, atingindo o pescoço, cabeça, lábio e braço direito. O pai tentou intervir e também foi golpeado no braço esquerdo.
No momento em que o pai se atracou com o suspeito, a filha do casal socorreu a mãe, levando-a até a UPA da cidade. Como os ferimentos foram considerados graves, ela foi transferida para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde permanece internada.
O ferimento do pai foi leve. Ele foi medicado na UPA e liberado em seguida. Os militares, que foram acionados por vizinhos, encontraram resistência do agressor quando chegaram ao local.
O suspeito foi preso em posse da faca. A marreta não foi encontrada. Levado para a Delegacia de Sete lagoas, ele foi autuado por lesão corporal e resistência à prisão.