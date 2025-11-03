Homem surdo é agredido por um grupo de pessoas
O fato aconteceu durante uma festa em São João del-Rey
compartilheSIGA
A Polícia Civil de São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, tenta descobrir quem são os agressores de um homem surdo, de 34 anos, numa festa, no domingo (3/11). A vítima está internada com lesões graves no Hospital Nossa Senhora das Mercês, em observação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O boletim da Polícia Militar registra que os exames médicos apontaram entre oito e dez costelas fraturadas, além de um quadro de pneumonia pré-existente.
Leia Mais
O homem foi levado por um vizinho a uma festa, na Avenida 31 de março. Em determinado instante, foi agredido por um grupo de pessoas. A motivação é desconhecida.
- Sinmed-MG publica nota de repúdio a episódio de agressão a médico em BH
- Médico é agredido por paciente em Centro de Saúde
- Menino é internado e diz que mãe 'bateu com um pau'
Através da linguagem de sinais, o homem não soube explicar o motivo das agressões, e também que não conseguiria identificar os autores. No entanto, falou que conseguirá reconhecê-los, casso os veja novamente.