Homem surdo é agredido por um grupo de pessoas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

crédito: Polícia ainda não conseguiu identificar agressores de deficiente com surdez

A Polícia Civil de São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, tenta descobrir quem são os agressores de um homem surdo, de 34 anos, numa festa, no domingo (3/11). A vítima está internada com lesões graves no Hospital Nossa Senhora das Mercês, em observação.

O boletim da Polícia Militar registra que os exames médicos apontaram entre oito e dez costelas fraturadas, além de um quadro de pneumonia pré-existente.

O homem foi levado por um vizinho a uma festa, na Avenida 31 de março. Em determinado instante, foi agredido por um grupo de pessoas. A motivação é desconhecida.

Através da linguagem de sinais, o homem não soube explicar o motivo das agressões, e também que não conseguiria identificar os autores. No entanto, falou que conseguirá reconhecê-los, casso os veja novamente.