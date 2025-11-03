Assine
AGRESSÃO

Homem surdo é agredido por um grupo de pessoas

O fato aconteceu durante uma festa em São João del-Rey

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter de Polícia e Esportes.
03/11/2025 15:39

Polícia ainda não conseguiu identificar agressores de deficiente com surdez
A Polícia Civil de São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, tenta descobrir quem são os agressores de um homem surdo, de 34 anos, numa festa, no domingo (3/11). A vítima está internada com lesões graves no Hospital Nossa Senhora das Mercês, em observação.

O boletim da Polícia Militar registra que os exames médicos apontaram entre oito e dez costelas fraturadas, além de um quadro de pneumonia pré-existente. 

O homem foi levado por um vizinho a uma festa, na Avenida 31 de março. Em determinado instante, foi agredido por um grupo de pessoas. A motivação é desconhecida.

 Através da linguagem de sinais, o homem não soube explicar o motivo das agressões, e também que não conseguiria identificar os autores. No entanto, falou que conseguirá reconhecê-los, casso os veja novamente.

