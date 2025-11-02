Finados: terreiros fazem caminhada e distribuição de rosas no Bonfim

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Em uma demonstração de fé, tradição e solidariedade, um grupo de oito terreiros de matriz africana e indígena de Belo Horizonte realizou um culto coletivo em homenagem aos ancestrais no Cemitério do Bonfim, no Dia de Finados. A iniciativa, uma tradição de seis anos, reuniu quase mil religiosos e teve como foco o acolhimento aos visitantes e a quebra de preconceito.



O evento inter-religioso foi marcado por uma série de rituais. O ponto alto da celebração foi a silenciosa caminhada que teve início por volta das 7h30. Vestidos de branco, os filhos e filhas de santo percorreram os túmulos abandonados do cemitério, prestando respeito aos antepassados.



"Os filhos vão aos túmulos que não estão sendo cuidados, colocando uma rosa e fazendo uma reza. Esse é um dia para a gente deixar esse campo de força tão importante para nós florir. É um marco. Ocupamos o espaço público como uma força coletiva. Conseguimos mobilizar nossas comunidades, tanto para acolher as pessoas externas, quanto para deixar esse ambiente ancestral, tão potente, florir", explica Willian Rogério, o pai Willian, um dos líderes espirituais do terreiro Casa de Pai Ogum & Seara do Mestre Sibamba, que existe há 76 anos no Bairro Dom Bosco, em BH.



Durante o percurso, mais de três mil rosas brancas foram distribuídas aos visitantes e depositadas nos túmulos, simbolizando o carinho e a lembrança dos que partiram. O ritual também incluiu cânticos de pontos e defumação, culminando em uma cerimônia próxima à capela. "O culto à ancestralidade é a base da religião afro-indígena no Brasil. Ir ao cemitério e louvar os ancestrais é uma honra e uma obrigação. Eles vieram antes de nós", diz pai Willian.

Vida após a morte: acolhimento, apoio e diálogo



Para oferecer amparo emocional aos enlutados, foi montada na entrada do cemitério do Bonfim uma tenda de acolhimento, com apoio profissional e espiritual para o público. O espaço contou com a presença de psicólogos e filhos de santo das casas de Umbanda e Jurema Sagrada.



Ação teve entre os objetivos quebrar a intolerância religiosa em torno de um propósito maior Jair Amaral/EM/D.A Press

O objetivo foi conversar com os visitantes, compartilhando a visão das religiões de matriz africana sobre a vida após a morte. Conforme Willian Rogério, "a ideia da barraca não é converter as pessoas, e sim oferecer acolhimento e direcionamento."



Além de honrar os ancestrais e confortar os visitantes, a ação busca ainda quebrar o estigma negativo que muitas pessoas ainda têm em relação a essas vertentes religiosas. Apesar de ser uma prática antiga das casas, a celebração foi institucionalizada junto ao cemitério e à Prefeitura somente neste ano, o que reforça a importância do evento para a comunidade e para a cidade.



"Esse é um dia para a gente deixar esse campo de força tão importante para nós florir" - pai Willian, líder espiritual Jair Amaral/EM/DA Press

O terreiro de umbanda Cabana Caboclo Pedra Branca existe em Lagoa Santa, na Grande BH, há oito anos. O pai Erlon de Oxála conta sobre a participação no dia de Finados no Bonfim. É um tipo de celebração que acontece em muitas situações, mas, segundo Erlon, dessa vez foi diferente, já que são vários terreiros reunidos, todos de matriz afroindígena - além da umbanda, o candomblé e a Jurema Sagrada.



Esse é um momento que, para o pai de santo, carrega inúmeros significados. Pela perspectiva política, é a oportunidade de ocupar espaços que não são os espaços das próprias casas, o espaço público onde estão todas as religiões.



"Nós somos os únicos que de fato reverenciam quem já fez a passagem, acreditando na reencarnação. São rituais que naturalmente fazemos em nossas casas. Mas esse é um momento de respeito, louvação, não há nada de extraordinário. O espírito precisa de amparo e ajuda para seguir no caminho da evolução", diz pai Erlon.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro aspecto, aponta, é quebrar o preconceito e a intolerância religiosa. "Nosso corpo, nossas guias, nossas vestes, o branco que vestimos, são um ato de resistência, espaços para manifestarmos nossa ancestralidade."



Pai William agradece a todas as comunidades que participaram do encontro no Bonfim. "Foi dessa magnitude pela união entre as casas e territórios."