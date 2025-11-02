Fim de semana de chuva: BH está em alerta até a manhã de segunda-feira (3)

A chuva voltou a Belo Horizonte neste domingo (2/11). A cidade está em alerta para pancadas até a manhã desta segunda-feira (3/11). O aviso prevê precipitações de até 70 milímetros, e chances de queda de raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora.

Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por causa da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Na última quinta-feira (31/10), uma mulher foi arrastada por uma enxurrada durante o forte temporal que atingiu a capital mineira. A situação aconteceu no Bairro Vera Cruz, na Região Leste de BH. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento que a mulher tenta atravessar a Rua Leopoldo Gomes. No momento que as imagens foram gravadas chovia forte na região e metade da via estava tomada por água.

A mulher está no passeio e chega a pisar no meio da enxurrada. No entanto, ela se desequilibra e acaba caindo com as costas no asfalto e é levada rua abaixo pela água. Nas imagens é possível ver, ainda, que a vítima chegou a entrar debaixo de um carro, mas logo em seguida consegue se levantar. Ela tenta novamente atravessar a via, mas dessa vez se escora no veículo que está atravessado na rua.

Cuidados durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Risco geológico

Em função do grande volume de chuva registrado ao longo da semana, a capital mineira está em alerta de risco geológico até a próxima segunda-feira (3/11). De acordo com a Defesa Civil de BH, as regiões Nordeste e Leste estão em alerta forte e as regionais da Pampulha, Venda Nova e Norte, em alerta moderado.

Durante o aviso, o órgão de defesa recomenda que a população preste atenção na saturação do solo e com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

A Prefeitura de Belo Horizonte também orienta que os moradores não façam cortes muito altos e inclinados em barrancos , assim como não joguem lixo ou entulho nas encostas.

Quais os sinais que deslizamentos podem acontecer?

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Quais as recomendações durante o alerta de risco geológico?

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.