BELO HORIZONTE

No Halloween, rede de fast food dá hambúrgueres em troca de boletos

Com o mote "o maior terror da vida adulta vai acabar", a ação envolveu 200 lanchonetes, espalhadas pelo país

31/10/2025 23:18

O autônomo Victor Alves, de 22 anos, apresentou uma fatura de telefonia e recebeu um sanduíche
O autônomo Victor Alves, de 22 anos, apresentou uma fatura de telefonia e recebeu um sanduíche

Uma rede de fast food de sanduíches deu um novo significado à expressão "doces ou travessuras?", tradicionalmente utilizada pelas crianças no Halloween, ou Dia das Bruxas, comemorado nesta sexta-feira (31/10). Porém, em vez de quitutes açucarados, os participantes ganharam hambúrgueres. Além disso, a travessura em questão era típica da vida adulta: ter boletos para pagar.

A ação, que teve como mote "o maior terror da vida adulta vai acabar", foi promovida pela Serasa e pela rede Burger King, e envolveu 200 lanchonetes da franquia, espalhadas por todo o país. Qualquer pessoa com um boleto pago ou a vencer, físico ou digital, ganhava na hora um sanduíche Cheddar Duplo, desde que apresentasse um documento com CPF.

Houve ainda um bônus para consumidores que apresentaram também o aplicativo da Serasa instalado no celular. Nesse caso, o hambúrguer vinha acompanhado de uma batata frita média. A oferta se limitou a um resgate por CPF e por carro, já que os pedidos eram feitos pelo drive-thru.

Um dos participantes foi o autônomo Victor Alves, de 22 anos. Ao saber da ação, ele fez questão de buscar um lanche em uma unidade do Burger King no Bairro Palmares, na Região Nordeste de Belo Horizonte, onde uma fila de veículos se formou no drive-thru. Apresentando uma fatura de telefonia, ele aprovou a ação: "mostrei um boleto e ganhei um hambúrguer. Finalmente um boleto me deu alegria em vez de tristeza", comemora.

