Confira festas para comemorar o Halloween em BH neste fim de semana

O Halloween, tradição irlandesa normalmente associada aos Estados Unidos, é celebrado no dia 31 de outubro e tem conquistado cada vez mais espaço no cenário brasileiro. A influência da mídia consequente das redes sociais rompe barreiras atingindo cada vez mais público em outras áreas do globo.

A presença da festa no cotidiano nacional se manifesta por meio de decorações temáticas e festas inspiradas no modelo de celebração típico de países de língua inglesa. Belo Horizonte tem se consolidado como espaço comemorativo da data.



Dentre os vários eventos na capital mineira que abraçam a tradição do Halloween, a reportagem listou algumas festas temáticas que acontecerão na cidade nos próximos dias.

Sexta-feira (31/10)



Murasaki Halloween



Misturando cultura asiática, com pista principal e rooftop, line-up de k-pop, k-hiphop, funk e pop hits, a Murasaki Halloween conta com atrações como Hora do Horror, sala de tarot, flash tattoo temática e comidinhas asiáticas. Voltada para maiores de 18 anos. Link para adquirir o ingresso.

Endereço: Avenida do Contorno, 6342, Savassi

Horário: das 22h às 5h

Baile das Bruxas



Com uma programação musical com funk ritmado, chill baile, funk MTG e soulection vibes, a festa é voltada para aqueles que gostam de funk mineiro e buscam dançar a noite toda. Voltada para maiores de 18 anos. Link para adquirir os ingressos.

Endereço: Rua da Bahia, 54, Centro

Horário: das 21h às 4h

Halloween Estação Gueto



O Halloween Estação Gueto ocorrerá na Boate Estação Gueto. Com uma setlist que inclui os DJs Marcello Loop e Oliver Nelson, o evento contará com apresentações de drags, decoração temática e guloseimas. A festa também contará com um concurso de fantasias com prêmios em consumação. Voltada para maiores de 18 anos. Link para adquirir os ingressos.

Endereço: Rua Paracatú, 65, Barro Preto

Horário: das 22h às 5h

Halloween Skive Band



A festa localizada no Distrital contará com shows de rock das bandas Skive Band, UAIOWA (Slipknot cover) e Instance. Inclui flash tattoos, concurso de fantasia, distribuição de brindes e merch das bandas. A trilha sonora contará com metalcore, new metal, pop e rock. Link para adquirir o ingresso.

Endereço: Rua Opala s/n, Cruzeiro

Horário: a partir das 21h

Sábado (1º/11)



Halloween Aurora Pub



Fugindo do tradicional, o Halloween Aurora tocará gêneros da música sertaneja e do pagode com nomes como Grupo Vem Batucar, Grupo Juntou, Matheus do Grupo Tchau e Bença, Thiaguinho Lisboa e Wando. Voltada para maiores de 18 anos. Link para adquirir o ingresso.

Endereço: Avenida Dr. Júlio Otaviano Ferreira, 135, Cidade Nova

Horário: das 21h às 4h

Baile Extra Especial de Halloween



Com uma noite repleta de música, diversão e promoções especiais, convidados fantasiados ganham welcome shot. A programação também inclui um concurso de fantasias com prêmios, flash tattoo e benefícios extras baseados na letra inicial do nome. Voltada para maiores de 18 anos. Link para adquirir o ingresso.

Endereço: Rua dos Guajajaras, 842 Centro

Horário: das 20h às 2h

Halloween Garagem do Nerd



A festa incluirá karaokê, decoração temática, drinks especiais e um prêmio para melhor fantasia. Durante a noite, jogos e brincadeiras culminam em brindes para os convidados. A entrada é R$ 25, valor convertido em consumação. Classificação livre para menores acompanhados pelos pais. Ingressos na porta.

Endereço: Padre Julho Maria, 93, Saudade

Horário: a partir das 18h



*Estagiárias sob supervisão do subeditor Thiago Prata