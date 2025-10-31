Manifestantes se reúnem no centro de BH contra mortes em operação no Rio
Participantes pediram a responsabilização do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do comando da Polícia Militar do estado
Cerca de 2 mil pessoas se reuniram no hipercentro de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (31/10), em um ato contra o elevado número de mortes em uma operação policial realizada nas comunidades do Complexo do Alemão e da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. A ação, realizada nesta terça-feira (28/10), foi a mais letal da história das forças de segurança do Brasil, com um total de 121 óbitos.
Com o mote "Chamada geral contra a morte", os manifestantes pediram a responsabilização do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do comando da Polícia Militar do estado, além de investigações independentes sobre o caso. Empunhando faixas e cartazes, o grupo se concentrou na Praça 7 e caminhou até a Praça da Estação.
Além de Belo Horizonte, ocorreram atos semelhantes em outras capitais, como São Paulo (SP), Brasília (DF) e São Luis (MA). Também foi realizado um protesto no Rio de Janeiro, palco do episódio. Na capital fluminense, mães de jovens mortos durante outras operações policiais participaram da manifestação.
Tainá destaca que o ato contou com a participação de diferentes grupos sociais, como estudantes e membros de sindicatos e de partidos políticos, além de moradores de comunidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. "O encontro teve sentimento coletivo de solidariedade e indignação", avalia.
Conselho Nacional de Direitos Humanos
O Conselho Nacional de Direitos Humanos fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, preste informações sobre a ação policial contra facção criminosa do Comando Vermelho. Outro pedido foi encaminhado à ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, para uma perícia independente. (Com Agência Brasil)
