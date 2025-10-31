Assine
overlay
Início Política
PROTESTO

Manifestantes se reúnem no centro de BH contra mortes em operação no Rio

Participantes pediram a responsabilização do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do comando da Polícia Militar do estado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
31/10/2025 22:25

compartilhe

SIGA
x
Cerca de 2 mil pessoas participam do protesto em Belo Horizonte contra o grande número de mortes no Rio de Janeiro.
Cerca de 2 mil pessoas participaram do protesto em Belo Horizonte, de acordo com os organizadores crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Cerca de 2 mil pessoas se reuniram no hipercentro de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (31/10), em um ato contra o elevado número de mortes em uma operação policial realizada nas comunidades do Complexo do Alemão e da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. A ação, realizada nesta terça-feira (28/10), foi a mais letal da história das forças de segurança do Brasil, com um total de 121 óbitos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o mote "Chamada geral contra a morte", os manifestantes pediram a responsabilização do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do comando da Polícia Militar do estado, além de investigações independentes sobre o caso. Empunhando faixas e cartazes, o grupo se concentrou na Praça 7 e caminhou até a Praça da Estação.

Além de Belo Horizonte, ocorreram atos semelhantes em outras capitais, como São Paulo (SP), Brasília (DF) e São Luis (MA). Também foi realizado um protesto no Rio de Janeiro, palco do episódio. Na capital fluminense, mães de jovens mortos durante outras operações policiais participaram da manifestação.

Leia Mais

Para a ativista Tainá Rosa, que ajudou a organizar o ato em Belo Horizonte, chegou a ser doloroso quando uma moradora do Morro das Pedras leu o nome e a idade das vítimas da operação na capital fluminense. "Nacionalmente, foi dado o recado, ao governador do Rio de Janeiro, que não aprovamos o extermínio da juventude negra e favelada", opina.

Tainá destaca que o ato contou com a participação de diferentes grupos sociais, como estudantes e membros de sindicatos e de partidos políticos, além de moradores de comunidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. "O encontro teve sentimento coletivo de solidariedade e indignação", avalia.

Conselho Nacional de Direitos Humanos

O Conselho Nacional de Direitos Humanos fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, preste informações sobre a ação policial contra facção criminosa do Comando Vermelho. Outro pedido foi encaminhado à ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, para uma perícia independente. (Com Agência Brasil)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tópicos relacionados:

morte policiais rio rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay