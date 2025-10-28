Animal de grande porte à solta: como agir e para quem ligar?

Um vídeo de um boi correndo por um supermercado; uma vaca presa em uma piscina; uma onça-parda próxima a casas; um ouriço na fiação telefônica. Podem parecer cenas apenas incomuns e até cômicas, mas encontrar um animal de grande porte solto em vias públicas é uma situação de risco real.

Saber como agir é fundamental para garantir a segurança de todos, incluindo a do próprio animal, e evitar acidentes graves.

A primeira e mais importante recomendação é manter a calma e a distância. Nunca tente se aproximar, tocar ou encurralar um cavalo, boi ou qualquer outro animal de porte semelhante.

Eles podem estar assustados, desorientados e reagir de forma imprevisível, causando ferimentos ou danos.

Se você estiver dirigindo, reduza a velocidade imediatamente e ligue o pisca-alerta para avisar outros motoristas. Tente parar o veículo em um local seguro, longe do animal, e sinalize para que outros condutores também diminuam a marcha.

A prioridade é evitar uma colisão, que pode ser fatal tanto para as pessoas quanto para o animal.

Para quem ligar em uma emergência?

Após garantir sua segurança, o próximo passo é acionar as autoridades competentes para que o resgate seja feito de maneira adequada. Ter os contatos corretos agiliza o processo e aumenta as chances de um desfecho positivo. Veja quem contatar:

Corpo de Bombeiros (193)

Este é o principal serviço a ser acionado. Os bombeiros possuem treinamento e equipamentos para lidar com o resgate de animais de grande porte em áreas urbanas ou rurais, garantindo a segurança da operação.

Polícia Militar (190)

Caso o animal represente um risco iminente ao trânsito ou à segurança pública, a Polícia Militar pode ser chamada para isolar a área e controlar o fluxo de veículos e pessoas até a chegada da equipe de resgate.

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

O órgão municipal é responsável pela captura de animais de pequeno a grande porte. O contato pode variar em cada cidade, mas uma busca por “zoonoses [nome da sua cidade]” geralmente resolve. Eles podem orientar ou enviar uma equipe. Na capital, os contatos estão disponíveis no site da prefeitura .

Rodovias federais (191)

Se o animal estiver em uma rodovia federal, a remoção deles se torna uma atribuição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), visando à prevenção de acidentes.

Não tente laçar ou conduzir o animal por conta própria. Ao contrário, comunique o fato à Unidade PRF mais próxima ou por meio do telefone de emergência 191.

Além do perigo, a responsabilidade legal por qualquer acidente ou dano causado pelo animal é do seu proprietário, que pode ser identificado e responsabilizado pelas autoridades competentes após o resgate.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.