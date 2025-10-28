Animal de grande porte à solta: como agir e para quem ligar?
Encontrar um boi ou cavalo na rua pode ser perigoso; veja o passo a passo de como agir para garantir sua segurança e a do próprio animal
Um vídeo de um boi correndo por um supermercado; uma vaca presa em uma piscina; uma onça-parda próxima a casas; um ouriço na fiação telefônica. Podem parecer cenas apenas incomuns e até cômicas, mas encontrar um animal de grande porte solto em vias públicas é uma situação de risco real.
Saber como agir é fundamental para garantir a segurança de todos, incluindo a do próprio animal, e evitar acidentes graves.
A primeira e mais importante recomendação é manter a calma e a distância. Nunca tente se aproximar, tocar ou encurralar um cavalo, boi ou qualquer outro animal de porte semelhante.
Eles podem estar assustados, desorientados e reagir de forma imprevisível, causando ferimentos ou danos.
Se você estiver dirigindo, reduza a velocidade imediatamente e ligue o pisca-alerta para avisar outros motoristas. Tente parar o veículo em um local seguro, longe do animal, e sinalize para que outros condutores também diminuam a marcha.
A prioridade é evitar uma colisão, que pode ser fatal tanto para as pessoas quanto para o animal.
Para quem ligar em uma emergência?
Após garantir sua segurança, o próximo passo é acionar as autoridades competentes para que o resgate seja feito de maneira adequada. Ter os contatos corretos agiliza o processo e aumenta as chances de um desfecho positivo. Veja quem contatar:
Corpo de Bombeiros (193)
Este é o principal serviço a ser acionado. Os bombeiros possuem treinamento e equipamentos para lidar com o resgate de animais de grande porte em áreas urbanas ou rurais, garantindo a segurança da operação.
Polícia Militar (190)
Caso o animal represente um risco iminente ao trânsito ou à segurança pública, a Polícia Militar pode ser chamada para isolar a área e controlar o fluxo de veículos e pessoas até a chegada da equipe de resgate.
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
O órgão municipal é responsável pela captura de animais de pequeno a grande porte. O contato pode variar em cada cidade, mas uma busca por “zoonoses [nome da sua cidade]” geralmente resolve. Eles podem orientar ou enviar uma equipe. Na capital, os contatos estão disponíveis no site da prefeitura.
Rodovias federais (191)
Se o animal estiver em uma rodovia federal, a remoção deles se torna uma atribuição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), visando à prevenção de acidentes.
Não tente laçar ou conduzir o animal por conta própria. Ao contrário, comunique o fato à Unidade PRF mais próxima ou por meio do telefone de emergência 191.
Além do perigo, a responsabilidade legal por qualquer acidente ou dano causado pelo animal é do seu proprietário, que pode ser identificado e responsabilizado pelas autoridades competentes após o resgate.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.