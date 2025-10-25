Grande BH: homem é preso suspeito de agredir ex-namorada

Um homem de 20 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais, nessa sexta-feira (24/10), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é suspeito de agredir a ex-namorada, de 15. A vítima, segundo a corporação, estava hospitalizada quando a mãe dela fez a denúncia. Conforme as apurações, a adolescente foi agredida após o término do relacionamento.

Conforme a PC, o caso ocorreu em 15 de outubro deste ano, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima foi encontrada na rua, apresentando ferimentos na cabeça e no rosto. Ela foi socorrida por uma equipe de saúde e encaminhada para atendimento na unidade de pronto atendimento local.

No dia seguinte, a mãe da jovem compareceu à delegacia relatando que a filha havia sido agredida pelo ex-companheiro e que estava em um hospital. De acordo com a delegada Joana Miraglia, responsável pelo caso, testemunhas prestaram depoimento e confirmaram a sequência de agressões sofridas pela vítima. Além disso, revelarem histórico de comportamento violento por parte do investigado.

A mãe da adolescente afirmou que orientou a filha a encerrar o relacionamento por notar comportamento agressivo do rapaz e diferença de idade entre eles. "Ela disse ainda que, na semana anterior à agressão, a vítima havia sido empurrada e derrubada ao chão pelo mesmo indivíduo”, informou a delegada.

De acordo com informações prestadas pela vítima, ela decidiu terminar o relacionamento por orientação da mãe. “A adolescente contou que, ao comunicar pessoalmente o término, o ex-namorado exaltou-se, proferiu palavras ofensivas, segurou-a pelo braço, sacudiu-a e a derrubou, quase ocasionando atropelamento por um ônibus, evitado por populares”, acrescentou Joana.

A jovem também relatou que, desde então estava sem encontrar o ex, até que, no dia 15, ele enviou mensagem pedindo para conversar. Os dois marcaram de se encontrar em praça pública. "Durante a conversa, o homem novamente se alterou, agarrou, derrubou a menina no chão e desferiu golpes na cabeça dela, possivelmente com uma barra de ferro ou cabo de vassoura, provocando lesões significativas”, ressaltou a delegada.

À Polícia Civil, o suspeito negou as agressões, alegando que a vítima teria se ferido acidentalmente durante uma discussão. Ele foi preso preventivamente e segue à disposição da Justiça.