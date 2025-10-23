Leitores do EM contam histórias de falta de ônibus a noite após reportagem
Moradores de cidades da Grande BH relataram nas redes sociais do jornal as dificuldades que enfrentam na volta para casa
Leitores do Estado de Minas que são usuários dos ônibus metropolitano aproveitaram os comentários da reportagem “O último ‘Trem’ da noite: a luta da volta para casa em cidades da Grande BH”, publicada no site do EM nesta quinta-feira (23/10), para relatar as próprias dificuldades que enfrentam no fim do dia usando o transporte público.
A reportagem acompanhou as últimas viagens do dia em ônibus que levam para as cidades de São Joaquim de Bicas, Ribeirão das Neves e Lagoa Santa. Contudo, a falta de viagens no horário noturno se estende para os moradores de outras cidades.
A leitora Andreza Lopes (andreza_lopesbhz) conta que nos bairros Inconfidentes e Novo Riacho, em Contagem, a situação também é complicada. “O último ônibus que vai para o Centro, pasmem, sai do bairro às 18h. Após esse horário só no dia seguinte. O tempo de trajeto até o Centro é de 50 minutos”.
Outro morador da cidade, o leitor Geison Lasmar (geisonlasmar), conta que do outro lado da cidade, na região do Tropical, também há poucos horários para atender a população. “Quem mora em Contagem e depende do 2570 (Capelinha) tem que correr para o metrô, porque o último ônibus sai do bairro às 19h29. O 7700 (Tropical/Belo Horizonte) sai do bairro às 20h01 e o 2580 (Eldorado/Belo Horizonte) sai às 19h41.”
O atendimento que já era limitado antes da pandemia se tornou ainda pior, conforme relata a leitora Dione Vaz (dionevaz21), usuária da linha 7900 (Santa Cruz/Belo Horizonte). “O ônibus que passava na área hospitalar às 23h parou de circular. O último horário chega na área hospitalar às 21h30 e não circula mais. Eu tenho que pegar mais duas conduções para chegar até minha casa”.
Moradores de outras cidades também comentaram suas jornadas na reportagem. O leitor Erick Medeiros Cruz (latinoamerick), de Santa Luzia, diz que os cortes de horários impactam a vida de muita gente, especialmente dos trabalhadores que saem tarde do serviço ou que trabalham de madrugada. “É inadmissível. Eu pego os ônibus do São Benedito e sempre tenho que pegar Uber depois das 23h, porque é triste, viu?”.
A leitora Cristiane Aparecida (cristiane_nastacia), de Ribeirão das Neves, traz uma outra perspectiva: a dos passageiros que voltam para casa no fim da madrugada, e que também não possuem ônibus para os bairros. “Eu chego em Neves às 4h30 e fico até às 5h20 esperando o Rosaneves para ir pro bairro. Antes tinha 4h30 e 4h50, agora não tem mais. Fico esperando para ir embora para casa”.
Os comentários dos leitores foram feitos após uma reportagem especial do Estado de Minas revelar como o corte de viagens em ônibus do Transporte Estadual Metropolitano (Trem) à noite tem submetido passageiros a sofrimento e humilhação ao fim de um dia de atividades. Confira abaixo as matérias deste especial:
