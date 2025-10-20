Assine
TRANSTORNOS DE SEGUNDA

BH: apagão da Amazon afeta aplicativo BHBus+ e usuários reclamam

O apagão global ocorre quando há falhas em serviços de tecnologia que afetam simultaneamente diversos sites e aplicativos em vários países; veja como foi em BH

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
20/10/2025 10:45 - atualizado em 20/10/2025 10:47

Print do aplicativo BHBUS+
A Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu que o BHBus+ é gerido pela Transfácil crédito: Aplicativo BHBUS+

O apagão global nos serviços da Amazon Web Services (AWS) na madrugada desta segunda-feira (20/10) afetou o funcionamento do aplicativo BHBus+, usado para monitoramento e acesso ao transporte coletivo em Belo Horizonte. Durante a instabilidade, usuários não conseguiam consultar horários, itinerários ou utilizar o aplicativo normalmente.

O chamado apagão global ocorre quando há falhas em serviços de tecnologia que afetam simultaneamente diversos sites e aplicativos em diferentes países. No caso desta segunda-feira, a interrupção foi provocada por problemas na AWS, serviço de computação em nuvem da Amazon, usado para hospedar aplicativos, bancos de dados e plataformas digitais de várias empresas ao redor do mundo.

 

A AWS é responsável por serviços como hospedagem de sites, bancos de dados e ferramentas de inteligência artificial, e a tecnologia é utilizada por empresas como Sony, Natura, United Airlines, Booking, Perplexity, Fortnite, Alexa, Snapchat, Zoom e Duolingo. Segundo a agência Reuters, mais de 500 empresas sofreram instabilidades nesta manhã. 

A Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu que o BHBus+ é gerido pela Transfácil. A Superintendência de Mobilidade (Sumob) informou que já está em contato com os responsáveis para verificar as causas do problema e o restabelecimento completo do serviço.

O apagão gerou reclamações nas redes sociais de usuários do BHBus+, que relataram, por exemplo, que o aplicativo “parou de funcionar em plena segunda-feira, 6h30 da manhã” e que “segunda-feira e o app do BHBus não tá funcionando, que maravilha”.

Apesar do transtorno no horário de pico, o aplicativo voltou a operar normalmente por volta das 8h30, permitindo que passageiros consultassem itinerários e horários do transporte coletivo da capital mineira.

