Nova versão do BHBUS+ mostra localização do ônibus em tempo real

Agora é possível ver localização dos ônibus em tempo real (foto: Aplicativo BHBUS+)

A Prefeitura de Belo Horizonte e a Transfacil (Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte) anunciaram hoje (08/02) as novas funcionalidades do aplicativo BHBUS+. Agora, será possível o acompanhamento em tempo real e a informação de quando o ônibus vai passar nos pontos.

Além disso, a plataforma terá um sistema de recarga do cartão BHBUS. Será possível pagar a recarga por meio de boleto bancário ou cartão de crédito. Os valores estarão disponíveis em até duas horas após a confirmação do pagamento, para uso nos ônibus convencionais, e em até 72h nos suplementares e no metrô.

A recarga do cartão BHBUS pode ser feita pelo aplicativo BHBUS+ (foto: Aplicativo BHBUS+)

Segundo o encarregado de proteção de dados da Transfácil, Gabriel de Lima Bessades Barbosa, o crédito para metrô e suplementares é mais demorado porque eles não possuem versão atualizada do equipamento.

A nova versão do aplicativo também conta com consulta de saldos do cartão e sugestões de rota para cada trajeto.

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado para versões Android e iOS. “Quem está com a versão antiga do aplicativo é preciso entrar nas lojas de app e atualizar a nova versão disponível”, disse Gabriel.

Além disso, o aplicativo possui um menu para um portal do Ecobonuz, que é um parceiro e oferece benefícios através do uso do cartão BHBUS. Ou seja, o usuário ganha pontos da utilização do cartão, que podem ser trocados ou utilizados para créditos, entre eles, de passagem.