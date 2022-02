Obras para tapar buraco em ponte deixam trânsito lento em Sabará

Operários trabalham para tapar o buraco no trecho da rodovia. Trânsito flui no esquema de siga e pare

Obras para tapar um buraco na cabeceira da ponte do Bairro General Carneiro, em Sabará, na Grande BH, deixam o trânsito lento nas rodovias que passam pelo município. O local foi parcialmente interditado na manhã desta terça-feira (8/2).

O trecho fica no km 304,5 da MGC-262, na entrada do bairro. Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o trânsito vai fluir no esquema de siga e pare até a execução das obras emergenciais.

Problema causa reflexos de lentidão no entorno (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

“Técnicos do DER-MG monitoram o local desde sábado (05/2), quando um pequeno abatimento no encabeçamento da ponte foi observado. Porém, com as chuvas da tarde desta segunda-feira (07/2), ocorreu um afundamento no asfalto”, explica o órgão. “A previsão para realização dos serviços é de dois dias para garantir a segurança dos usuários enquanto são realizados estudos geológicos e um projeto de engenharia para resolver o problema de modo definitivo”, diz o DER-MG.