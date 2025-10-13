Batida entre ônibus e táxi deixa feridos e complica o trânsito na MG-10

Um acidente envolvendo um BRT Metropolitano e um táxi feriu três pessoas na manhã desta segunda-feira (13/10), na MG-10, na altura da avenida Dom Pedro I, em direção a Belo Horizonte (MG).

Segundo informações iniciais, o BRT saiu do terminal São Benedito, em Santa Luzia (MG), e seguia em direção a Belo Horizonte quando colidiu com um táxi embaixo de uma passarela. Três pessoas ficaram feridas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorre as vítimas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está se deslocando até o local para prestar suporte, controlar o trânsito e registrar a ocorrência. A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada para fornecer mais detalhes sobre o acidente e as medidas adotadas.

O trânsito na região está congestionado, próximo à Cidade Administrativa. Motoristas que passam pela MG-10 devem seguir pelo desvio indicado pela Avenida Salamanca, no bairro Serra Verde.

Matéria em atualização