Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Batida entre ônibus e táxi deixa feridos e complica o trânsito na MG-10

Trânsito próximo à Cidade Administrativa está congestionado; PMRv e Samu estão no local atendendo as vítimas

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
13/10/2025 08:51

compartilhe

SIGA
x
Segundo informações iniciais, o ônibus teria saído do terminal São Benedito em Santa Luzia
Segundo informações iniciais, o ônibus teria saído do terminal São Benedito em Santa Luzia crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um acidente envolvendo um BRT Metropolitano e um táxi feriu três pessoas na manhã desta segunda-feira (13/10), na MG-10, na altura da avenida Dom Pedro I, em direção a Belo Horizonte (MG).

Leia Mais

Segundo informações iniciais, o BRT saiu do terminal São Benedito, em Santa Luzia (MG), e seguia em direção a Belo Horizonte quando colidiu com um táxi embaixo de uma passarela. Três pessoas ficaram feridas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorre as vítimas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está se deslocando até o local para prestar suporte, controlar o trânsito e registrar a ocorrência. A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada para fornecer mais detalhes sobre o acidente e as medidas adotadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trânsito na região está congestionado, próximo à Cidade Administrativa. Motoristas que passam pela MG-10 devem seguir pelo desvio indicado pela Avenida Salamanca, no bairro Serra Verde. 

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh pbh santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay