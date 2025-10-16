Energia é restabelecida na Av. Barão Homem de Melo, em BH
Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação e causou a interrupção do abastecimento de energia na região
A energia elétrica foi restabelecida no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), que ficou sem fornecimento até a noite dessa quarta-feira (15/10) devido a um acidente com uma carreta na Avenida Barão Homem de Melo ontem de manhã. O trânsito já foi liberado na via.
A Cemig informa que o circuito foi totalmente religado às 23h15 de ontem, com a normalização completa do serviço e encerramento da ocorrência.
Em relação ao trânsito, a BHTrans informou que a via foi liberada na madrugada desta quinta-feira (16/10).
Caso
Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação e isso interrompeu o abastecimento de energia nas residências de cerca de 300 clientes. Um transformador pegou fogo depois da queda. O caso ocorreu na rotatória que liga a Avenida Barão Homem de Melo com a Avenida Mario Werneck.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11h30 para uma ocorrência de risco de eletrocussão. “Isolamos a área para evitar riscos aos transeuntes e ao motorista”, afirmou o tenente Rodolfo Finamore.
A Cemig informou que o acidente danificou a rede elétrica, exigindo a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados. Segundo o motorista do caminhão, ele relatou que não percebeu que a carreta estava puxando a fiação, quando olhou pelo retrovisor e viu que um motociclista foi atingido pelos fios e caiu na pista. Em seguida, parou a carreta e saiu do veículo. Segundo os Bombeiros, o motociclista disse que sofreu um leve choque elétrico, sem ferimentos graves.