Quarta-feira (15/10) será de chuva em BH? Veja a previsão

De acordo com a Defesa Civil, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 45%

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/10/2025 07:34

BH pode ter chuva nesta quarta-feira (15/10) crédito: Tulio Santos/EM/DA. Press

Depois de um dia com bastante chuva, Belo Horizonte pode registrar novas precipitações nesta quarta-feira (15/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 17°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, e a máxima pode chegar a 28°. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 45%.

Nessa terça (14/10), entre 4h30 e 5h30, a Região Nordeste da capital acumulou 15,8 milímetros (mm) de chuva, o que representa 14,4% da média climatológica de outubro – 110,1 mm. Venda Nova ocupou o segundo lugar no ranking entre as regiões que registraram maior volume de chuva na madrugada, com 13,8 mm (12,5%).

Com as chuvas dos últimos dias, as regiões Noroeste e Nordeste somam, individualmente, mais de um quarto do esperado para todo o mês de outubro. As regionais registraram 36,2 mm (32,9%) e 28,8 (26,2%), respectivamente.

Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 7h30 do dia 14:

  • Barreiro: 9,9 (8,2%)
  • Centro-Sul: 12,2 (11,1%)
  • Hipercentro: 2,0 (1,8%)
  • Leste: 18,0 (16,3%)
  • Nordeste: 28,8 (26,2%)
  • Noroeste: 36,2 (32,9%)
  • Norte: 23,6 (21,4%)
  • Oeste: 6,2 (5,6%)
  • Pampulha: 25,2 (22,9%)
  • Venda Nova: 21,4 (19,4%)

Média Climatológica de outubro: 110,1 mm

A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como fica o tempo em Minas?

Grande parte de Minas Gerais amanhece com muitas nuvens e possibilidade de chuva, devido a atuação do sistema frontal. No entanto, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de redução da nebulosidade e das condições de chuva no decorrer do dia. O tempo instável persiste apenas no Leste do estado.

Conforme a previsão, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Rio Doce e Mucuri. Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, Central, Metropolitana e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva no Norte e Jequitinhonha.

Qual a previsão para outubro?

O início de outubro em Minas Gerais é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no final de setembro e meados de outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

