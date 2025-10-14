BH amanhece com forte chuva e há alerta para novas pancadas

Belo Horizonte amanheceu com chuvas fortes nesta terça-feira (14/10), e a Defesa Civil emitiu alerta de piora nas condições climáticas ao longo da manhã.

Segundo o órgão, todas as regionais da capital foram atingidas pela chuva, sendo as regiões Centro-Sul, Pampulha e Venda Nova as mais afetadas nas primeiras horas do dia.

O alerta prevê pancadas de chuva moderadas a fortes nas próximas duas horas, com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas isoladas.

O que fazer e não fazer durante a chuva?