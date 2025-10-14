BH amanhece com forte chuva e há alerta para novas pancadas
Regiões Centro-Sul, Pampulha e Venda Nova registraram os maiores volumes nesta terça-feira
compartilheSIGA
Belo Horizonte amanheceu com chuvas fortes nesta terça-feira (14/10), e a Defesa Civil emitiu alerta de piora nas condições climáticas ao longo da manhã.
Segundo o órgão, todas as regionais da capital foram atingidas pela chuva, sendo as regiões Centro-Sul, Pampulha e Venda Nova as mais afetadas nas primeiras horas do dia.
Leia Mais
O alerta prevê pancadas de chuva moderadas a fortes nas próximas duas horas, com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas isoladas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.