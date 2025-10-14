Assine
BH amanhece com forte chuva e há alerta para novas pancadas

Regiões Centro-Sul, Pampulha e Venda Nova registraram os maiores volumes nesta terça-feira

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/10/2025 05:47

Durante alertas de pancadas de chuva, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação
Chuva forte em BH nesta manhã de terça-feira (14/10) crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press

Belo Horizonte amanheceu com chuvas fortes nesta terça-feira (14/10), e a Defesa Civil emitiu alerta de piora nas condições climáticas ao longo da manhã.

Segundo o órgão, todas as regionais da capital foram atingidas pela chuva, sendo as regiões Centro-Sul, Pampulha e Venda Nova as mais afetadas nas primeiras horas do dia.

O alerta prevê pancadas de chuva moderadas a fortes nas próximas duas horas, com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas isoladas.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

