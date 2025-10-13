BH e outras 802 cidades de MG estão sob alerta para chuva intensa

Belo Horizonte e mais 654 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, também conhecido com alerta amarelo, para temporal até às 10h desta terça-feira (14/10). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Cento e quarenta e oito municípios também estão sob alerta laranja, ou seja, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h. O comunicado vale até as 10h desta terça (14/10).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades sob alerta 'laranja'

Água Comprida

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Andradas

Andrelândia

Arantina

Arceburgo

Baependi

Bandeira do Sul

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Careaçu

Carmo de Minas

Carneirinho

Carvalhópolis

Carvalhos

Caxambu

Chácara

Chiador

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lambari

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Machado

Mar de Espanha

Maria da Fé

Marmelópolis

Matias Barbosa

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Rio Preto

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Turvolândia

União de Minas

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz



Cidades sob alerta 'amarelo'