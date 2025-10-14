BH e 884 cidades de MG estão em alerta de chuva intensa, 33 em tempestade
Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo segunda. Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
compartilheSIGA
Belo Horizonte e mais 679 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, também conhecido com alerta amarelo, para chuva intensa até 10h desta quarta-feira (15/10). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Cento e setenta e duas cidades estão sob alerta laranja, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h, válido até as 10h desta quarta-feira (15/10). Segundo o instituto, outras 33 cidades estão em alerta de tempestade, que indica chuvas intensas, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Leia Mais
De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1m². Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades sob alerta 'tempestade'
- Araguari
- Araporã
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capinópolis
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Centralina
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Estrela do Sul
- Fronteira
- Frutal
- Gurinhatã
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Pirajuba
- Planura
- Prata
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- Tupaciguara
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Veríssimo
Cidades sob alerta 'laranja'
- Abre Campo
- Acaiaca
- Aimorés
- Além Paraíba
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Amparo do Serra
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araponga
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Barão de Monte Alto
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Bicas
- Bom Jesus do Galho
- Brás Pires
- Caiana
- Cajuri
- Canaã
- Caparaó
- Capela Nova
- Caputira
- Carangola
- Caratinga
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Cipotânea
- Coimbra
- Conceição de Ipanema
- Coronel Pacheco
- Córrego Novo
- Descoberto
- Desterro do Melo
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores do Turvo
- Durandé
- Entre Folhas
- Ervália
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Goianá
- Guaraciaba
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Imbé de Minas
- Inhapim
- Ipanema
- Itabira
- Itamarati de Minas
- Itaverava
- Jaguaraçu
- Jequeri
- João Monlevade
- Juiz de Fora
- Lajinha
- Lamim
- Laranjal
- Leopoldina
- Luisburgo
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mar de Espanha
- Mariana
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martins Soares
- Matipó
- Mercês
- Miradouro
- Miraí
- Muriaé
- Mutum
- Nova Era
- Oliveira Fortes
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Preto
- Paiva
- Palma
- Patrocínio do Muriaé
- Paula CândidoPedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pequeri
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Piranga
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pocrane
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Presidente Bernardes
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Novo
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Margarida
- Santana de Cataguases
- Santana do Manhuaçu
- Santa Rita de Minas
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santos Dumont
- São Domingos do Prata
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São José do Goiabal
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Sebastião da Vargem Alegre
- Sem-Peixe
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Silveirânia
- Simonésia
- Tabuleiro
- Taparuba
- Teixeiras
- Timóteo
- Tocantins
- Tombos
- Ubá
- Ubaporanga
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
Cidades sob alerta 'amarelo'
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Água Comprida
- Aguanil
- Águas Formosas
- Aimorés
- Além Paraíba
- Alfredo Vasconcelos
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Andrelândia
- Angelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Aracitaba
- Araçuaí
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arcos
- Argirita
- Aricanduva
- Arinos
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Baldim
- Bambuí
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Berilo
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Camacho
- Campanário
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Caparaó
- Capela Nova
- Capelinha
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Caputira
- Caraí
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Catuji
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Centralina
- Chácara
- Chalé
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coimbra
- Coluna
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Confins
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristais
- Cristália
- Cristiano Otoni
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Cuparaque
- Curvelo
- Datas
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Galiléia
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Goianá
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guarani
- Guarará
- Guarda-Mor
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Gurinhatã
- Iapu
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Imbé de Minas
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itacambira
- Itaguara
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- ItapagipeItapecerica
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Itinga
- Itueta
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jaguaraçu
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jeceaba
- Jenipapo de Minas
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Joaíma
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juramento
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lamim
- Laranjal
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luisburgo
- Luislândia
- Luminárias
- Luz
- Machacalis
- Madre de Deus de Minas
- Malacacheta
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matias Barbosa
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Mesquita
- Minas Novas
- Minduri
- Mirabela
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- MuriaéMutum
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Natalândia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Serrana
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Olaria
- Olhos-d'Água
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Ouro Verde de Minas
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Pains
- Paiva
- Palma
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Tempo
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Periquito
- Pescador
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Pirapetinga
- Pirapora
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Pocrane
- Pompéu
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porto Firme
- Poté
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- RedutoResende Costa
- Resplendor
- Ressaquinha
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João Evangelista
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Rio Preto
- São Tiago
- São Vicente de Minas
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra dos Aimorés
- Serra do Salitre
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Simonésia
- Sobrália
- Tabuleiro
- Taparuba
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiradentes
- Tiros
- Tocantins
- Tombos
- Três Marias
- Três Pontas
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubá
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberaba
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucânia
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Vargem Bonita
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Veredinha
- Veríssimo
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Viçosa
- Vieiras
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande