BH e 884 cidades de MG estão em alerta de chuva intensa, 33 em tempestade

Belo Horizonte e mais 679 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, também conhecido com alerta amarelo, para chuva intensa até 10h desta quarta-feira (15/10). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Cento e setenta e duas cidades estão sob alerta laranja, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h, válido até as 10h desta quarta-feira (15/10). Segundo o instituto, outras 33 cidades estão em alerta de tempestade, que indica chuvas intensas, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1m². Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades sob alerta 'tempestade'

Araguari

Araporã

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Estrela do Sul

Fronteira

Frutal

Gurinhatã

Indianópolis

Ipiaçu

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Pirajuba

Planura

Prata

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo

Cidades sob alerta 'laranja'

Abre Campo

Acaiaca

Aimorés

Além Paraíba

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Amparo do Serra

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araponga

Argirita

Astolfo Dutra

Barão de Monte Alto

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Bicas

Bom Jesus do Galho

Brás Pires

Caiana

Cajuri

Canaã

Caparaó

Capela Nova

Caputira

Carangola

Caratinga

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Chácara

Chalé

Chiador

Cipotânea

Coimbra

Conceição de Ipanema

Coronel Pacheco

Córrego Novo

Descoberto

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores do Turvo

Durandé

Entre Folhas

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Faria Lemos

Fervedouro

Goianá

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Imbé de Minas

Inhapim

Ipanema

Itabira

Itamarati de Minas

Itaverava

Jaguaraçu

Jequeri

João Monlevade

Juiz de Fora

Lajinha

Lamim

Laranjal

Leopoldina

Luisburgo

Manhuaçu

Manhumirim

Mar de Espanha

Mariana

Maripá de Minas

Marliéria

Martins Soares

Matipó

Mercês

Miradouro

Miraí

Muriaé

Mutum

Nova Era

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Preto

Paiva

Palma

Patrocínio do Muriaé

Paula CândidoPedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pequeri

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Pingo d'Água

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pocrane

Ponte Nova

Porto Firme

Presidente Bernardes

Raul Soares

Recreio

Reduto

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Novo

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz do Escalvado

Santa Margarida

Santana de Cataguases

Santana do Manhuaçu

Santa Rita de Minas

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santos Dumont

São Domingos do Prata

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Rio Abaixo

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São José do Goiabal

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Sebastião da Vargem Alegre

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Silveirânia

Simonésia

Tabuleiro

Taparuba

Teixeiras

Timóteo

Tocantins

Tombos

Ubá

Ubaporanga

Urucânia

Vargem Alegre

Vermelho Novo

Viçosa

Vieiras

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Cidades sob alerta 'amarelo'