Pets recebem bênção no Dia de São Francisco de Assis na Pampulha

O Dia de São Francisco de Assis, celebrado nesta sexta-feira (4/10), foi marcado por homenagens em todo o país ao padroeiro dos animais e do meio ambiente. Em Belo Horizonte, a data ganhou destaque no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, a tradicional Igrejinha da Pampulha, onde animais de estimação foram abençoados em frente ao templo, na manhã deste sábado.

A programação começou na sexta-feira e segue até domingo (5/10), com missas, feira solidária e de adoção de pets, bênçãos, rodas de conversa, distribuição de mudas e sementes, além de apresentações culturais e musicais.

Dom Júlio César Gomes Moreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, destacou a atualidade da mensagem do santo. “A sua fraternidade, com toda criação e criaturas, manifesta que viemos de uma única fonte. (...) Hoje precisamos disso, invadidos por tantas ilusões e mentiras e falsidades, atribuímos tanto valor ao que não tem tanta importância. Então, São Francisco, como amigo de Cristo, traz a mensagem dele, porque nele há uma riqueza e liberdade que só os alcançados por Jesus possuem.”

Segundo o bispo, a bênção dos animais também é uma forma de expressar a fé. “A Igreja tem o seu ritual de bênçãos e também dos animais porque são criaturas que manifestam essa criatividade de Deus, a sua riqueza na beleza da diversidade. (...) Há bênçãos para as pessoas e há para os animais, que manifestam esse reconhecimento de fé, que nos pertencem como dom e graça que Deus nos deu para cuidar e tratar como aquilo que são: criaturas, animais, mas que têm uma beleza que merece nosso respeito e nosso cuidado.”

São Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Jair Amaral/EM/D.A Press

A psicanalista Bruna Barcelar de Carvalho levou Serena, sua Golden Retriever de 11 meses, para participar da celebração. Não é a primeira vez que acompanha o evento. Em outras ocasiões, levou também sua outra cachorrinha, que ficou em casa desta vez por não gostar de multidões. “Interessante esse evento para divulgar. Eu particularmente acho que é o santo que as pessoas mais gostam. Ainda que eu não seja tão religiosa, eu gosto muito dele. Tenho uns santinhos, eu acredito.”

Bruna Barcelar de Carvalho levou Serena, sua Golden Retriever de 11 meses Jair Amaral/EM/D.A Press

Ela conta que a atmosfera da celebração é sempre especial. “Como já fui outras vezes, é engraçado que você sente um relaxamento, uma energia diferente. (...) Na missa, foi engraçado que eles permitiram a entrada dos pets e todos estavam quietinhos. Na bênção tinha animais em tratamento, velhinhos, uma diversidade.”

Maria do Carmo de Assis, assistente social, levou Frida, uma cachorrinha resgatada ainda filhote e que hoje tem seis anos. Em casa, ela também cuida de outro cão, já idoso, de 15 anos, que ficou de fora da celebração por estar com as articulações fragilizadas. Devota de São Francisco, ela conta que participa das bênçãos sempre que pode.

Maria do Carmo de Assis levou Frida, uma cachorrinha resgatada ainda filhote e que hoje tem seis anos Jair Amaral/EM/D.A Press

“Não é a primeira vez que vou em uma celebração. Sempre a gente gosta de levar. A única coisa que sinto é essa questão de ter um espaço para eles, porque nem sempre isso é aceitável, ter animais e em um ambiente - garantindo acolhimento.”

Durante a manhã, muitos fiéis e curiosos que passavam pela orla da Pampulha pararam para acompanhar a chegada da imagem do padroeiro e participar da bênção dos bichos de estimação.

Durante a manhã, muitos fiéis e curiosos que passavam pela orla da Pampulha pararam para acompanhar a celebração Jair Amaral/EM/D.A Press

Neste sábado, outro momento aguardado é a bênção dos animais marcada para as 17h, aberta a cães, gatos, aves e outros pets. No domingo, a programação prossegue com missa às 7h (com bênção das famílias), às 10h (com bênção das criaturas) e missa campal de encerramento às 16h, acompanhada da distribuição de sementes.

Programação – Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis (Igreja da Pampulha)

Sábado (4/10):

Até 16h – Feira de adoção de pets

Até 22h – Feira solidária

13h – Lançamento da cartilha Educação e Patrimônio

14h – Roda de conversa “Amor em conversa: construindo sentidos” – Projeto Paz e Bem

15h – Lançamento do Projeto Paróquia Verde

16h – Missa campal

17h – Bênção das criaturas

18h – Teatro “Francisco, do rio ao riso”, com Carlos Nunes

19h30 – Apresentação musical

Domingo (5/10):

7h – Missa com bênção das famílias

10h – Missa com bênção das criaturas

16h – Missa campal de encerramento, com bênção final e distribuição de sementes

10h às 20h – Feira solidária

18h – Show com Juliano Oliveira

Vida de São Francisco

Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Aos 25 anos, renunciou a todos os seus bens para se dedicar aos pobres e doentes. Em 1209, fundou a Ordem dos Frades Franciscanos, marcada pela simplicidade e pela pregação da humildade. Também inspirou a criação de outras ordens, como a das Clarissas.

Conhecido por seu amor à natureza e aos animais, morreu em 4 de outubro de 1226, aos 44 anos. Dois anos depois, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, tornando-se padroeiro dos animais e do meio ambiente.

* Com informações de Gustavo Werneck