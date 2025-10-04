Dia de São Francisco de Assis: BH ganha imagem do padroeiro dos animais
Com 2 metros de altura e toda branca, a peça vai ficar no jardim externo do Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis na Pampulha
As águas da Lagoa da Pampulha trazem, neste sábado (4/10), Dia de São Francisco de Assis, uma imagem do padroeiro dos animais e do meio ambiente. Com 2 metros de altura e toda branca, a peça conduzida numa balsa da Prefeitura de Belo Horizonte chegou à margem do reservatório às 12h, seguindo para o Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, conhecido por Igreja da Pampulha, cartão-postal de BH.
“O santuário tem o trabalho [painel externo e mural interno] de Cândido Portinari (1903-1962) sobre São Francisco, mas não uma imagem. Esta é a primeira”, destacou o padre Elias Souza, há dois anos reitor do santuário.
Depois de uma missa presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Júlio César Gomes Moreira, a imagem do protetor da natureza foi recebida com aplausos, emoção e orações. “Para cuja veneração, vossos filhos preparam essa imagem. Concedei que eles, seguindo os passos do senhor, e imitando exemplos de São Francisco, procurem atingir a estatura perfeita até a plenitude de Cristo”, rogou dom Júlio.
Iniciada ontem (3/10), a programação em louvor a São Francisco de Assis terá programação na tarde deste sábado e amanhã. Há missas, feira solidária e de adoção de pets, bênção das criaturas, roda de conversa, distribuição de mudas e sementes e outras atividades no templo da Pampulha.
A edificação inaugurada em 1943 e projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), com tombamento federal, estadual e municipal, é um dos ícones do Conjunto Moderno reconhecido como Patrimônio Mundial e Paisagem Cultural, em 2016, pela Unesco (agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).
Vida do Santo
São Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Aos 25 anos, despojou-se de todos seus bens e passou a se dedicar aos doentes e pobres. Seu gesto marcou o cristianismo, e, em 1209, fundou a primeira Ordem dos Frades Franciscanos. Pregava a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros e à natureza.
São Francisco fundou diversas ordens religiosas, entre as principais estão: A das Clarissas e a Franciscana. Morreu em 4 de outubro de 1226, aos 44 anos. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, em 1228, sendo conhecido no mundo como o padroeiro do meio ambiente e dos animais.
Estética modernista
Com dois metros de altura, feita em fibra de vidro e monocromática (branca), a imagem de São Francisco, com um pássaro no braço, foi feita pelo escultor e professor Fernando Poletti, no seu ateliê na Região Leste da capital.
“Foi um processo criativo muito lindo, dentro da estética modernista. Estou feliz e agradecido por trabalhar numa escultura que estará na Pampulha, onde trabalharam Portinari e Niemeyer”, contou Poletti, de 41 anos, argentino residente há mais de uma década em BH. Ele disse que teve liberdade criativa para o trabalho que demandou um mês e meio. “Foi inspirador, com leveza e harmonia”, observou.
Segundo padre Elias, a peça ficará no jardim externo do santuário, em frente a praça Praça Dino Barbieri, que tem paisagismo assinado por Roberto Burle Marx (1909-1994). “A chegada da imagem de São Francisco numa balsa tem significado importante e simbólico. É nessa balsa que equipes da Prefeitura de BH fazem a limpeza da lagoa. Então, fazemos uma conexão com a limpeza do planeta, contra a violência e um mundo mais saudável. Nossa casa comum”.
O reitor lembrou as palavras, as obras do papa Francisco (1936-2025) e a sua preocupação com a questão climática, o excesso de consumismo e outros desafios. “A chegada da imagem pelas águas remete à Ecologia Integral, de harmonia entre homem, natureza e sociedade”, afirma padre Elias.
Na Carta Encíclica “Laudato Sì”, publicada em 24 de maio de 2015, o papa Francisco fez um convite para a humanidade viver uma “conversão ecológica”, conforme explicou, na época, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo.
Neste ano, o santuário lança a iniciativa Paróquia Verde, proposta da Pastoral da Ecologia Integral que, de acordo com o reitor, visa incentivar a criação de mais espaços verdes, coleta seletiva, menor uso de descartáveis, formas ecológicas de captação da água nas comunidades paróquias da Arquidiocese de BH.
Dias de louvor
Outro momento aguardado deste sábado é a bênção dos animais, marcada para às 17h. Moradores e visitantes podem levar cães, gatos, aves e outros bichos de estimação. O domingo também terá atividades, começando com a bênçãos das famílias (7h). Às 10h, bênção das criaturas, e, à tarde (16h), missa campal de encerramento. Das 10h às 20h, haverá Feira Solidária, com apresentação musical (Juliano Oliveira) às 18h.
Programação - Dia de São Francisco de Assis
Sábado (4/10)
No Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis (Igreja da Pampulha, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3000, Pampulha)
- Até 16h – Feira de adoção de pets
- Até 22h – Feira solidária
- 13h – Lançamento da Cartilha “Educação e Patrimônio”, projeto do Educativo do Santuário Arquidiocesano
- 14h – Roda de Conversa “Amor em conversa: construindo sentidos” – Projeto “Paz e Bem”
- 15h – Lançamento do “Projeto Paróquia Verde”, com apresentação das paróquias
- 16h – Missa campal
- 17h – Bênção das criaturas
- 18h – Apresentação cultural – “Francisco, do rio ao riso”, teatro com Carlos Nunes
- 19h30 – Apresentação musical
Domingo (5/10)
- 7h – Missa com bênção das famílias
- 10h – Missa com bênção das criaturas
- 16h – Missa campal de encerramento, com bênção final e distribuição de sementes
- 10h às 20h – Feira solidária
- 18h – Apresentação musical, com Juliano Oliveira