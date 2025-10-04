Dia de São Francisco de Assis: BH ganha imagem do padroeiro dos animais

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

As águas da Lagoa da Pampulha trazem, neste sábado (4/10), Dia de São Francisco de Assis, uma imagem do padroeiro dos animais e do meio ambiente. Com 2 metros de altura e toda branca, a peça conduzida numa balsa da Prefeitura de Belo Horizonte chegou à margem do reservatório às 12h, seguindo para o Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, conhecido por Igreja da Pampulha, cartão-postal de BH.

“O santuário tem o trabalho [painel externo e mural interno] de Cândido Portinari (1903-1962) sobre São Francisco, mas não uma imagem. Esta é a primeira”, destacou o padre Elias Souza, há dois anos reitor do santuário.

Depois de uma missa presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Júlio César Gomes Moreira, a imagem do protetor da natureza foi recebida com aplausos, emoção e orações. “Para cuja veneração, vossos filhos preparam essa imagem. Concedei que eles, seguindo os passos do senhor, e imitando exemplos de São Francisco, procurem atingir a estatura perfeita até a plenitude de Cristo”, rogou dom Júlio.

Iniciada ontem (3/10), a programação em louvor a São Francisco de Assis terá programação na tarde deste sábado e amanhã. Há missas, feira solidária e de adoção de pets, bênção das criaturas, roda de conversa, distribuição de mudas e sementes e outras atividades no templo da Pampulha.

A edificação inaugurada em 1943 e projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), com tombamento federal, estadual e municipal, é um dos ícones do Conjunto Moderno reconhecido como Patrimônio Mundial e Paisagem Cultural, em 2016, pela Unesco (agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

São Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Jair Amaral/EM/D.A Press

Vida do Santo

São Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Aos 25 anos, despojou-se de todos seus bens e passou a se dedicar aos doentes e pobres. Seu gesto marcou o cristianismo, e, em 1209, fundou a primeira Ordem dos Frades Franciscanos. Pregava a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros e à natureza.

São Francisco fundou diversas ordens religiosas, entre as principais estão: A das Clarissas e a Franciscana. Morreu em 4 de outubro de 1226, aos 44 anos. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, em 1228, sendo conhecido no mundo como o padroeiro do meio ambiente e dos animais.

Um dos santos mais populares da igreja católica, São Francisco de Assis ganhou recentemente mais uma escultura em solo brasileiro. A imagem foi inaugurada na filial da rede de farmácias Pague Menos, em frente ao Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Divulgação A obra, feita com peças de sucata automotiva e metais, mede 3,2 metros de altura e foi elaborada pelo escultor e artesão cearense Edismar Arruda. Ela homenageia o padroeiro dos animais e da natureza, além de celebrar o mês franciscano, realizado em outubro. Divulgação São Francisco de Assis, batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, foi um frade católico nascido na atual Itália. O nascimento aconteceu em 1182 em Assis, no Ducado de Espoleto, Sacro Império Romano-Germânico. Domínio Público/Wikimédia Commons Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos. Domínio Público/Wikimédia Commons Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Domínio Público/Wikimédia Commons Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das primeiras forças que levaram à formação da filosofia da Renascença. Domínio Público/Wikimédia Commons Era filho do comerciante italiano Pietro di Bernadone dei Moriconi e sua esposa Pica Bourlemont, cuja família tinha raízes francesas. Na juventude de Francisco, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. - Domínio Público/Wikimédia Commons No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Creaticve Commons Além disso, decidiu ser cavaleiro, em nome da honra, para defender a Igreja, seus interesses e do Papa Inocêncio III. No entanto, apresentou problemas de visão e no aparelho digestivo. Domínio Público/Wikimédia Commons Um dos grandes momentos da vida de SÃ£o Francisco foi quando rezava sozinho na Igreja de SÃ£o DamiÃ£o, em Assis. Ali, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por trÃªs vezes a frase que ficou famosa: â??Francisco, repara minha casa, pois olhas que estÃ¡ em ruÃ­nasâ?. DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons A partir disso, Francisco, aos 20 anos, vendeu tudo o que tinha, levou o dinheiro ao padre da Igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele, a contragosto de seu pai. Domínio Público/Wikimédia Commons Francisco iniciou sua nova vida como pedreiro, ajudando a reconstruir diversas igrejas nos arredores de Assis (de São Damião, a de São Pedro e a da Porciúncula). Domínio Público/Wikimédia Commons Dessa forma, de devoto passou a ser missionário, e começou a pregar a palavra divina, fazendo seus primeiros conversos. Entre eles, estava Bernardo de Quintavalle, um rico burguês de Assis, que vendeu tudo o que tinha para dar aos pobres. - Domínio Público/Wikimédia Commons No dia 24 de fevereiro de 1208, deu início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. No ano seguinte, foi até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma e o deixou maravilhado por seu propósito de vida. Sailko/Wikimédia Commons O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirou São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho. Assim, o autorizou a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas. Domínio Público/Wikimédia Commons São Francisco de Assis tinha enorme proximidade com a natureza. Nesse sentido, seu amor universalista abrangia toda a Criação, e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden. Eugenio Hansen/Wikimédia Commons Francisco de Assis tornou-se um guia espiritual, sendo um exemplo de vida, que levava a palavra de Deus e de ajuda ao próximo por onde passava. Nascia assim, a Ordem Segunda dos Franciscanos, a das Clarissas, na amizade com Santa Clara de Assis. - Divulgação CNBB Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. Em 1224, ele teve a visão do Serafim alado e recebeu os estigmas. Andreas Praefcke/Wikimédia Commons Naquela época, seu estado de saúde piorou muito. Assim, no dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu e foi sepultado, no dia seguinte, na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Domínio Público/Wikimédia Commons São Francisco foi o grande inspirador do Papa Francisco, que adotou o nome do santo para o pontificado. O papa morreu em 21 de abril de 2025. flickr Korean Culture and Information Service (Jeon Han) Voltar Próximo

Estética modernista

Com dois metros de altura, feita em fibra de vidro e monocromática (branca), a imagem de São Francisco, com um pássaro no braço, foi feita pelo escultor e professor Fernando Poletti, no seu ateliê na Região Leste da capital.

“Foi um processo criativo muito lindo, dentro da estética modernista. Estou feliz e agradecido por trabalhar numa escultura que estará na Pampulha, onde trabalharam Portinari e Niemeyer”, contou Poletti, de 41 anos, argentino residente há mais de uma década em BH. Ele disse que teve liberdade criativa para o trabalho que demandou um mês e meio. “Foi inspirador, com leveza e harmonia”, observou.

Segundo padre Elias, a peça ficará no jardim externo do santuário, em frente a praça Praça Dino Barbieri, que tem paisagismo assinado por Roberto Burle Marx (1909-1994). “A chegada da imagem de São Francisco numa balsa tem significado importante e simbólico. É nessa balsa que equipes da Prefeitura de BH fazem a limpeza da lagoa. Então, fazemos uma conexão com a limpeza do planeta, contra a violência e um mundo mais saudável. Nossa casa comum”.

O reitor lembrou as palavras, as obras do papa Francisco (1936-2025) e a sua preocupação com a questão climática, o excesso de consumismo e outros desafios. “A chegada da imagem pelas águas remete à Ecologia Integral, de harmonia entre homem, natureza e sociedade”, afirma padre Elias.

A peça ficará no jardim externo do santuário, em frente a praça Praça Dino Barbieri Jair Amaral/EM/D.A Press

Na Carta Encíclica “Laudato Sì”, publicada em 24 de maio de 2015, o papa Francisco fez um convite para a humanidade viver uma “conversão ecológica”, conforme explicou, na época, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Neste ano, o santuário lança a iniciativa Paróquia Verde, proposta da Pastoral da Ecologia Integral que, de acordo com o reitor, visa incentivar a criação de mais espaços verdes, coleta seletiva, menor uso de descartáveis, formas ecológicas de captação da água nas comunidades paróquias da Arquidiocese de BH.

Dias de louvor



Outro momento aguardado deste sábado é a bênção dos animais, marcada para às 17h. Moradores e visitantes podem levar cães, gatos, aves e outros bichos de estimação. O domingo também terá atividades, começando com a bênçãos das famílias (7h). Às 10h, bênção das criaturas, e, à tarde (16h), missa campal de encerramento. Das 10h às 20h, haverá Feira Solidária, com apresentação musical (Juliano Oliveira) às 18h.

Programação - Dia de São Francisco de Assis

Sábado (4/10)

No Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis (Igreja da Pampulha, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3000, Pampulha)

Até 16h – Feira de adoção de pets

Até 22h – Feira solidária

13h – Lançamento da Cartilha “Educação e Patrimônio”, projeto do Educativo do Santuário Arquidiocesano

14h – Roda de Conversa “Amor em conversa: construindo sentidos” – Projeto “Paz e Bem”

15h – Lançamento do “Projeto Paróquia Verde”, com apresentação das paróquias

16h – Missa campal

17h – Bênção das criaturas

18h – Apresentação cultural – “Francisco, do rio ao riso”, teatro com Carlos Nunes

19h30 – Apresentação musical

Domingo (5/10)