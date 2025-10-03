Horóscopo
Oração Poderosa a São Francisco de Assis para enfrentar dificuldades
Venha conhecer uma poderosa oração de São Francisco de Assis que irá te conceder ainda mais força para enfrentar as dificuldades da vida.
03/10/2025 23:18
Quando nossa saúde anda fragilizada, vamos buscar esperança e força em Deus. Hoje, vamos conhecer uma poderosa oração de São Francisco de Assis que irá nos conceder ainda mais força para enfrentar as dificuldades da vida. A fé e a esperança são nossos guias. Com esta oração poderosa a São Francisco de Assis, você se entrega a Deus e a este Santo e deixa seu coração se encher de vontade e luz para continuar lutando. Não deixe que seus problemas de saúde afetem sua fé!
Poderosa Oração de São Francisco de AssisFaça esta oração de São Francisco de Assis e medite com muita fé nas suas necessidades. Depois de rezar, peça com muita força a São Francisco de Assis que interceda por você junto do Pai.
"Seráfico São Francisco de Assis, que recebestes em vosso corpo as cinco chagas de Jesus Cristo, orai por nós. Bem-aventurado São Francisco, eu pecador arrependido dos meus pecados, rogo a vossa intercessão para que eu seja perdoado de minhas faltas. Peço-vos, meu glorioso e milagroso São Francisco, que com o meu perdão, obtenhai do Altíssimo a permissão de me socorrer, que estou vos pedindo essa proteção, animado da mais ardente fé em vosso poder milagroso. Lembrai-vos de mim. Eu vos peço, meu Seráfico São Francisco, a graça de (fazer o pedido aqui). Creio, firmemente, que ouvireis a minha prece. Assim como amansaste o lobo, assim havereis de amansar o coração dos pecadores, inspirando aos cristãos bons sentimentos. Assim como vivestes em paz com o senhor meu Jesus Cristo, assim também fareis que eu viva em paz, ao abrigo dos maus imprevistos. Assim como fostes, pela graça de Deus, milagrosamente curado da doença mortal, assim, com a permissão de nosso senhor Jesus Cristo, curai-me desta doença. Em sua sabedoria, Deus nos submete a provas para nos experimentar, mas o seu infinito Amor também nos salva e vós Seráfico São Francisco de Assis, sois o amoroso servo de Deus, sempre cheio de caridade para com os que imploram proteção, vinde, pois em meu auxílio. Inspirai-me, Seráfico São Francisco, o amor de Deus, o amor aos meus semelhantes, a prática da caridade cristã para com os pobres, os enfermos, os aflitos. Louvado seja Deus, pela sua misericórdia. Para sempre seja louvado. Amém!"Termine a oração de São Francisco de Assis rezando uma oração do Pai-Nosso, um credo e uma Ave Maria. Faça esta oração sempre na mesma hora, no mesmo local, com uma vela branca acesa e durante sete dias seguidos.