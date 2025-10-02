Tempo em BH: sensação térmica negativa e altas temperaturas nesta quinta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O mês de outubro começou com calorão e tempo seco em Belo Horizonte. A capital registrou sensação térmica negativa na manhã desta quinta-feira (2/10), mas as temperaturas aumentam ao longo do dia e podem chegar a 29°C. A umidade relativa do ar pode ficar em torno de 30%, abaixo do ideal para a saúde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 13,8°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de -0,4°C. A previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com índices críticos no período da tarde. O índice de umidade ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 60%.

Devido ao incêndio de grandes proporções que atinge a Mata da Baleia, na Serra do Curral, na Região Centro-Sul de BH, o céu está encoberto por fumaça em algumas áreas da cidade, piorando a qualidade do ar.

Diante da quantidade de fuligem e da baixa umidade, é fundamental beber bastante líquido para manter o corpo hidratado e evitar o desgaste físico nas horas mais secas do dia. Outra recomendação importante é evitar a exposição ao sol nos períodos de maior calor, protegendo-se dos efeitos da desidratação e do risco de insolação.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Menores temperaturas por regional em 2/10

Barreiro : 15,0 °C, às 6h15.

: 15,0 °C, às 6h15. Centro-Sul : 14,7 °C, às 6h10.

: 14,7 °C, às 6h10. Oeste : 13,8 °C, com sensação térmica de -0,4 °C, às 6h.

: 13,8 °C, com sensação térmica de -0,4 °C, às 6h. Pampulha : 17,1 °C, com sensação térmica de 12,7 °C, às 6h.

: 17,1 °C, com sensação térmica de 12,7 °C, às 6h. Venda Nova: 17,2 °C às 5h55.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar quente e seca segue atuando em Minas Gerais, mantendo o tempo estável, com temperaturas altas. Índices críticos de umidade relativa devem ser registrados em todas as regiões do estado.

Segundo o Inmet, a previsão é que o dia seja de céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Qual a previsão para outubro?

O início de outubro é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no final de setembro e meados de outubro.

Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

