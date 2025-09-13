Chove em BH neste sábado e Defesa Civil mantém alerta até domingo

Os moradores de Belo Horizonte enfrentam uma noite de chuva neste sábado (13/9), marcada por pancadas em diferentes pontos da cidade. Por volta das 19h, a Defesa Civil registrou precipitação moderada na Regional Oeste e chuva fraca nas regionais Centro-Sul, Barreiro e Noroeste.

Mais cedo, o órgão havia emitido alerta para possibilidade de acumulados de até 20 milímetros, além de descargas elétricas e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso permanece válido até as 8h deste domingo (14/9).

Com a chuva ganhando força, a Defesa Civil pede para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

O monitoramento segue durante toda a madrugada. Em caso de ocorrências, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Treinamento preventivo

Com a proximidade do período chuvoso, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou na manhã deste sábado (13/9) um treinamento na Avenida Teresa Cristina, uma das vias mais críticas em episódios de alagamento. A simulação teve como objetivo testar a eficácia das medidas planejadas para proteção da população.

Entre as ações simuladas, esteve o bloqueio da via, que costuma encher rapidamente quando o Córrego Ferrugem transborda. O fechamento preventivo do tráfego de veículos busca evitar que motoristas fiquem presos em enxurradas ou sejam expostos a riscos provocados pelas inundações.

Participaram da ação agentes da Defesa Civil de BH, BHTrans, Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) e Guarda Civil da capital mineira. Além desse efetivo, participaram Defesa Civil, Guarda Municipal e Transon de Contagem, na Grande BH. Ao todo, foram cerca de 110 agentes.

Recomendações durante a chuva