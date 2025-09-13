Assine
overlay
Início Gerais
CLIMA

Chove em BH neste sábado e Defesa Civil mantém alerta até domingo

Volume de até 20 milímetros, rajadas de vento de 50 km/h e descargas elétricas estão previstos; prefeitura iniciou treinamentos preventivos na Teresa Cristina

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/09/2025 19:38

compartilhe

Siga no
x
O volume de chuva pode chegar até 50mm
Defesa Civil monitora pancadas de chuva em diferentes regiões de Belo Horizonte na noite deste sábado (13/9) crédito: Ramon Lisboa/EM/DA Press

Os moradores de Belo Horizonte enfrentam uma noite de chuva neste sábado (13/9), marcada por pancadas em diferentes pontos da cidade. Por volta das 19h, a Defesa Civil registrou precipitação moderada na Regional Oeste e chuva fraca nas regionais Centro-Sul, Barreiro e Noroeste.

Mais cedo, o órgão havia emitido alerta para possibilidade de acumulados de até 20 milímetros, além de descargas elétricas e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso permanece válido até as 8h deste domingo (14/9).

Com a chuva ganhando força, a Defesa Civil pede para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Leia Mais

O monitoramento segue durante toda a madrugada. Em caso de ocorrências, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Treinamento preventivo

Com a proximidade do período chuvoso, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou na manhã deste sábado (13/9) um treinamento na Avenida Teresa Cristina, uma das vias mais críticas em episódios de alagamento. A simulação teve como objetivo testar a eficácia das medidas planejadas para proteção da população.

Entre as ações simuladas, esteve o bloqueio da via, que costuma encher rapidamente quando o Córrego Ferrugem transborda. O fechamento preventivo do tráfego de veículos busca evitar que motoristas fiquem presos em enxurradas ou sejam expostos a riscos provocados pelas inundações.

Participaram da ação agentes da Defesa Civil de BH, BHTrans, Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) e Guarda Civil da capital mineira. Além desse efetivo, participaram Defesa Civil, Guarda Municipal e Transon de Contagem, na Grande BH. Ao todo, foram cerca de 110 agentes. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Recomendações durante a chuva

  • Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Tópicos relacionados:

bh chuva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay