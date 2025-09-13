Chove em BH neste sábado e Defesa Civil mantém alerta até domingo
Volume de até 20 milímetros, rajadas de vento de 50 km/h e descargas elétricas estão previstos; prefeitura iniciou treinamentos preventivos na Teresa Cristina
Os moradores de Belo Horizonte enfrentam uma noite de chuva neste sábado (13/9), marcada por pancadas em diferentes pontos da cidade. Por volta das 19h, a Defesa Civil registrou precipitação moderada na Regional Oeste e chuva fraca nas regionais Centro-Sul, Barreiro e Noroeste.
Mais cedo, o órgão havia emitido alerta para possibilidade de acumulados de até 20 milímetros, além de descargas elétricas e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso permanece válido até as 8h deste domingo (14/9).
Com a chuva ganhando força, a Defesa Civil pede para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.
O monitoramento segue durante toda a madrugada. Em caso de ocorrências, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
Treinamento preventivo
Com a proximidade do período chuvoso, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou na manhã deste sábado (13/9) um treinamento na Avenida Teresa Cristina, uma das vias mais críticas em episódios de alagamento. A simulação teve como objetivo testar a eficácia das medidas planejadas para proteção da população.
Entre as ações simuladas, esteve o bloqueio da via, que costuma encher rapidamente quando o Córrego Ferrugem transborda. O fechamento preventivo do tráfego de veículos busca evitar que motoristas fiquem presos em enxurradas ou sejam expostos a riscos provocados pelas inundações.
Participaram da ação agentes da Defesa Civil de BH, BHTrans, Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) e Guarda Civil da capital mineira. Além desse efetivo, participaram Defesa Civil, Guarda Municipal e Transon de Contagem, na Grande BH. Ao todo, foram cerca de 110 agentes.
Recomendações durante a chuva
- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.