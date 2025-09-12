Avenida Teresa Cristina será interditada para treinamento contra inundação
Equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e voluntários vão participar de exercícios e simulações neste sábado (13)
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai realizar o 10º treinamento sobre inundações com equipes da PBH e voluntários, neste sábado (13/09), na Avenida Teresa Cristina, esquina com a Rua Metalig,156, no Bairro das Indústrias I, em Belo Horizonte. O local registra alagamentos recorrentes.
O objetivo da ação é preparar os envolvidos para situações que envolvem risco de inundação. Entre os exercícios simulados está programado o fechamento da via, com a colocação de barreiras para evitar o tráfego de veículos.
Participaram do treinamento a Defesa Civil da capital e de Contagem, equipes da BHTrans, do Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), Urbel e Guarda Civil Municipal, a Transcon e moradores voluntários do Núcleo de Alerta de Chuva.
Roteiro:
- 9h - Início do simulado
- 9h30 - Bloqueio das vias
- 9h35 - Desbloqueio das vias