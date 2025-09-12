Assine
CHUVAS

Avenida Teresa Cristina será interditada para treinamento contra inundação

Equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e voluntários vão participar de exercícios e simulações neste sábado (13)

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
12/09/2025 10:33

Avenida Teresa Cristina
Avenida Teresa Cristina crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai realizar o 10º treinamento sobre inundações com equipes da PBH e voluntários, neste sábado (13/09), na Avenida Teresa Cristina, esquina com a Rua Metalig,156, no Bairro das Indústrias I, em Belo Horizonte. O local registra alagamentos recorrentes.

O objetivo da ação é preparar os envolvidos para situações que envolvem risco de inundação. Entre os exercícios simulados está programado o fechamento da via, com a colocação de barreiras para evitar o tráfego de veículos.

Participaram do treinamento a Defesa Civil da capital e de Contagem, equipes da BHTrans, do Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), Urbel e Guarda Civil Municipal, a Transcon e moradores voluntários do Núcleo de Alerta de Chuva.

Roteiro:

  • 9h - Início do simulado
  • 9h30 - Bloqueio das vias
  • 9h35 - Desbloqueio das vias

