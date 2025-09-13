Assine
REDUÇÃO DO CALOR

Tempo em BH: pode voltar a ter chuva neste sábado (13)?

Tempo quente domina a Grande BH e todo o estado mineiro neste sábado (13/9). Um aumento de circulação de ar oceânico pode trazer chuva à capital

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/09/2025 08:18

Aumento da umidade do ar pode trazer chuva à capital mineira durante a tarde
Aumento da umidade do ar pode trazer chuva à capital mineira durante a tarde crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Neste sábado (13/9), a previsão do tempo para Belo Horizonte indica altas temperaturas em um céu claro a parcialmente nublado. À tarde, rajadas de vento ocasionais podem trazer chuva com trovoadas isoladas.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 15,3 °C, às 6h, com sensação térmica de -0,6 ºC na Região Oeste. Já na estação Centro-Sul, a mínima foi de 16,1 °C, às 6h. 

A máxima pode chegar a 28 ºC. Depois de uma onda de ar seco, a umidade relativa do ar melhora e deve se manter em 30% à tarde.

Quais foram as temperaturas mínimas registradas por regional em 13/9?

  • Barreiro: 17 °C às 5h25.
  • Centro-Sul: 16,1 °C, às 5h50.
  • Oeste: 15,3 °C, com sensação térmica de -0,6 °C, às 6h.
  • Pampulha: 18,2 °C, com sensação térmica de 15,6 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 18,3 °C às 5h30.

Quais foram as maiores temperaturas de 2025 em BH?

  • 1ª: 14/3 - 34,6°C
  • 2ª: 21/1 - 34,4°C
  • 3ª: 22/1 - 34,3°C
  • 4ª: 18/2 - 34,1°C
  • 5ª: 15/3 - 33,9°C
  • 6ª: 20/1 - 33,7°C
  • 7ª: 23/1 - 33,7°C
  • 8ª: 10/3 - 33,7°C
  • 9ª: 11/3 - 33,5°C
  • 10ª: 13/3 - 33,4°C

Como fica o tempo em Minas?

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição do ar em Minas Gerais melhora em grande parte do estado. A previsão é que uma intensificação de transporte de umidade do oceano ao continente aumente a umidade relativa do ar e a umidade e reduza o calor.

O dia poderá ter chuvas rápidas e pontuais no Centro-Sul do estado, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Porém, as regiões que podem mais se afetar são o Vale do Rio Doce e Zona da Mata, nas divisas entre o estado Mineiro com Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Por outro lado, há um alerta de baixos índices de umidade relativa do ar, estimada entre 20% e 30%, nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, entre 12h e 20h deste sábado. 

As temperaturas seguem elevadas, com máxima estimada de 38°C, no Triângulo. A mínima é de 5ºC, no Sul e região do Campo das Vertentes.

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva isolada, na Grande BH, Rio Doce e Mucuri, Zona da Mata, Sul, Sudeste e Oeste. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

overflay