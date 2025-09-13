Assine
BELO HORIZONTE

PBH simula inundação na Av. Teresa Cristina para treinar e testar medidas

Com o período chuvoso se aproximando, agentes se preparam para ações em caso de alagamento e enxurradas

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
13/09/2025 18:04

Uma das ações simuladas foi o bloqueio da avenida, que costuma alagar no período chuvoso devido ao transbordamento do Córrego Ferrugem
Uma das ações simuladas foi o bloqueio da avenida, que costuma alagar no período chuvoso devido ao transbordamento do Córrego Ferrugem crédito: Roger Victor / Defesa Civil de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte realizou, na manhã deste sábado (13/9), um treinamento preventivo na Avenida Teresa Cristina para preparação em caso de alagamentos e ou enxurradas na via. A simulação também teve como objetivo testar se as ações planejadas são efetivas. 

Uma das ações simuladas foi o bloqueio da avenida, que costuma alagar no período chuvoso devido ao transbordamento do Córrego Ferrugem. A interrupção no fluxo de carros visa proteger os motoristas de possíveis enxurradas e outros riscos provocados pelas inundações.

“Esse fluxo foi testado e realizado com sucesso de forma a garantir a execução, caso seja necessária”, informou Elcione Menezes Alves, subsecretário de Proteção e Defesa Civil. 

Participaram da ação agentes da Defesa Civil de BH, BHTrans, Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) e Guarda Civil da capital mineira. Além desse efetivo, participaram Defesa Civil, Guarda Municipal e Transon de Contagem, na Grande BH. Ao todo, foram cerca de 110 agentes. 

“Com as ações de mitigação realizadas ao longo do tempo, sobretudo as bacias de detenção, esperamos que seja necessária pouca ou nenhuma ação de bloqueio de via na Teresa Cristina”, afirmou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil. Inserida na bacia do Ribeirão Arrudas, a Avenida Teresa Cristina tem cinco reservatórios para ajudar a reduzir o risco de enchentes na via.

