BH terá calorão e clima de deserto nesta quinta (11/9)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Em pleno inverno, Belo Horizonte pode ter um dos dias mais quentes do ano nesta quinta-feira (11/9). De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros podem registrar até 34°C e entrar na lista das maiores temperaturas do ano. Até então, a máxima registrada na capital em 2025 foi de 34,6°C, em Venda Nova, no dia 14 de março.

Segundo a Defesa Civil municipal, o dia será de céu claro, com temperatura diurna elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde. A temperatura mínima foi de 15,4°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 12%, à tarde – índice crítico para a saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

A OMS considera ideal um percentual mínimo entre 50% e 60%. Índices em torno de 20% se assemelham à realidade do deserto do Saara. Abaixo disso, exige atenção à saúde. O órgão municipal recomenda que a população se hidrate, coma alimentos leves e evite atividades que causem ressecamento da pele.

Quais são as recomendações para o tempo seco?

Hidrate-se durante o dia;



Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;



Evite frituras;



Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;



Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;



Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;



Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;



Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Quais foram as maiores temperaturas de 2025 em BH?

1ª: 14/3 - 34,6°C



2ª: 21/1 - 34,4°C



3ª: 22/1 - 34,3°C



4ª: 18/2 - 34,1°C



5ª: 15/3 - 33,9°C



6ª: 20/1 - 33,7°C



7ª: 23/1 - 33,7°C



8ª: 10/3 - 33,7°C



9ª: 11/3 - 33,5°C



10ª: 13/3 - 33,4°C

Temperaturas mínimas registradas por regional em 11/9

Barreiro: 17,4 °C às 6h20.

Centro-Sul: 15,9 °C, às 6h15.

Oeste: 15,4 °C, com sensação térmica de 0,9 °C, às 6h.

Pampulha: 18,4 °C, com sensação térmica de 15,5 °C, às 6h.

Venda Nova: 18,7 °C às 5h05.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo seco e temperaturas elevadas em Minas Gerais nesta quinta-feira, podendo chegar a 38°C nas regiões Norte e Triângulo.

Conforme a previsão, uma massa de ar seco prevalece sobre o Brasil Central e mantém o céu claro em praticamente todo o estado, favorecendo para que as temperaturas se mantenham altas à tarde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os índices críticos de umidade são esperados em quase todas as regiões mineiras e podem chegar a valores inferiores a 12% no Triângulo e Noroeste. Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

