Muro de arrimo com grande rachadura assusta pedestres em Belo Horizonte

Pedestres e motoristas que passam pela Rua Pium-í, na altura do cruzamento com a Rua Ouro Fino, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, se deparam com uma cena preocupante: um muro de arrimo com uma enorme rachadura. A trinca, que corta a estrutura em sentido diagonal, gera temores de desabamento.

"Essa trinca começou a aparecer mais ou menos três anos atrás. Na época, era uma trinca fina", relata o médico César Pedrosa, de 52 anos, que reside a cerca de 100 metros do local. "A cada temporada de chuva, ela aumenta um pouco, mas, nesses últimos meses, estou percebendo que ela está aumentando mesmo no período de seca; aumentou muito rapidamente agora, já tem mais de 5 cm de largura. Estou vendo a hora em que aquilo ali vai desabar", pontua.

Preocupado, o morador teme as consequências caso ocorra um desmoronamento. "Passa gente caminhando ali toda hora, tem poste de energia elétrica ao lado, vai cair sobre o poste e derrubar a fiação elétrica. E tem ainda um posto de gasolina do outro lado da rua. Então, é uma tragédia anunciada", alerta. "E vai começar a chover daqui a um mês", complementa.

Pedrosa afirma que já acionou a Defesa Civil de Belo Horizonte em diferentes oportunidades. "O primeiro pedido já tem quase dois anos que eu fiz. Eles fizeram a vistoria, falaram que iriam tomar iniciativas, mas depois passou e não fizeram nada", desabafa. "Falaram que fizeram uma notificação, uma autuação ao proprietário do imóvel, mas, até agora, nada de efetivo", conclui.

Defesa Civil descarta risco imediato

Depois de ser contatada pela reportagem, a Defesa Civil de Belo Horizonte realizou uma vistoria no muro de arrimo trincado na última segunda-feira (8/9). De acordo com o órgão, "as rachaduras identificadas são antigas e o muro não apresenta sinais de inclinação ou risco iminente de queda".

Ainda assim, a equipe isolou a calçada em frente ao muro com uma fita zebrada, como "medida preventiva". A Defesa Civil do município constatou ainda que não há moradores na residência.

A Secretaria Municipal de Política Urbana informou que vem fiscalizando o imóvel e já emitiu diversos autos de infração, referentes à "ausência de laudo técnico" e à "falta de zelo quanto às condições de segurança". O órgão também afirmou que medidas administrativas estão sendo adotadas.