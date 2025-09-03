Sabor da sanção: restaurante de BH usa Lei Magnitsky para atrair clientes

Quem passa pela Rua Hermílio Alves, no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, já pode ter se deparado com uma placa em frente a um restaurante, com escritas curiosas - desde citações motivacionais até uma mistura entre política e gastronomia.

Na última semana, uma placa chamou atenção: “Lei Magnitsky da vó: qualquer pessoa que ignore essa costelinha com mandioca será processada… pelo próprio coração, sob pena de arrependimento e crime de irresponsabilidade contra o tutu, o arroz e a salada.”

A "Lanchonete e Restaurante Benza Deus!", utilizou uma placa curiosa para atrair os clientes, unindo a lei Magnitsky com a gastronomia Reprodução / Redes Sociais

As nutricionistas e proprietárias da “Lanchonete e Restaurante Benza Deus!”, Érica Barbosa e Juliana Rodrigues, conseguiram unir um tema atual da política, como a Lei Magnitsky - mecanismo previsto na legislação dos Estados Unidos que prevê sanções econômicas a acusados de violações de direitos humanos ou corrupção, aplicado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morais, no fim de julho - e o cardápio do dia oferecido pelo estabelecimento - prometendo que que ignorar seria “processado pelo próprio coração”.

O “Profeta Gentileza”

Ao Estado de Minas, uma das sócias do estabelecimento, Érica Barbosa, contou que a ideia surgiu durante um show da Marisa Monte, uma de suas artistas favoritas. No repertório, a cantora apresentou a música “Gentileza” e explicou a história por trás da canção.

A obra conta a trajetória do “Profeta Gentileza”, um andarilho, cujo nome civil é José Datrino, que dedicou parte da vida fazendo inscrições artísticas nas pilastras do Viaduto do Gasômetro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), durante a década de 80. As escritas eram críticas sociais e propostas para uma vida com mais amor, gentileza e respeito.

Anos depois, as artes foram cobertas com uma tinta e, assim, surgiu inspiração para a música. “Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro, tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados, pelas ruas da cidade. Merecemos ler as letras e as palavras de Gentileza”, canta Marisa Monte em um trecho da canção.

“Foi depois do show que tive a ideia. É uma brincadeira que faço para alegrar as pessoas. Afinal, a vida já é tão difícil né? Por que não aliviar com um pouco de humor? As pessoas gostam, sempre comentam e isso me faz querer escrever sempre”, contou Érica Barbosa.

Paixão pela gastronomia

O restaurante foi a realização de um sonho de Juliana Rodrigues, que sempre foi apaixonada pela gastronomia - e Érica embarcou junto nesta jornada. O estabelecimento foi aberto em dezembro de 2024 e atua em um ambiente familiar, com a mãe de Juliana sendo cozinheira do lugar, por isso o apelido de “comida da vó”.

As placas fazem parte do cotidiano do restaurante, com frases motivacionais, engraçadas, relacionando a comida com a cultura, música e política. Érica Barbosa destacou ao EM que elas se tornaram responsáveis por atrair clientes. “A gente recebe pessoas que olham a placa e começam a conversar sobre o assunto. Os clientes interagem, dão sugestões de mensagens, acho isso bem legal. Em um mundo tecnológico, interagir com as pessoas é divertido”, explicou.

“Passei a escrever todo dia uma placa com frase motivacional ou uma pegada cômica. Isso tem chamado atenção para os nossos almoços que são bem caseiros e com sabor de casa de vó”, finalizou a nutricionista.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos