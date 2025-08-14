Assine
Pratos espetaculares: a valorização dos cogumelos na gastronomia

  • Por serem quase que inteiramente à base de cogumelos, no Brasil, o mercado "wellness" depende da aprovação Anvisa, o que pode levar meses para acontecer.
  • Nesses lugares, é possível encontrar uma variedade de suplementos produzidos a partir de “superfoods”, isto é, alimentos ricos em vitaminas e minerais, especialmente os cogumelos funcionais.
  • A burocracia no processo não se deve ao cogumelo em si, mas à forma como ele é tratado. No Brasil, não há impedimento para o cultivo e consumo de cogumelos.
  • O problema está em quando se pretende comercializar o cogumelo com base nas suas propriedades.
  • Mesmo nos EUA, a primeira permissão só se deu em março de 2023. Na ocasião, liberaram um extrato de cogumelo originário da Filadélfia, feito organicamente a partir do chamado “tipo Paris”.
  • A matéria-prima é sustentável e passa por um tratamento de raios UV que eleva a quantidade de vitaminas no cogumelo, fazendo com que ele se torne um suplemento.
  • Uma modalidade que pegou em território norte-americano, por exemplo, é o café com cogumelos.
  • Ao contrário do café normal, que pode causar insônia e ansiedade, a versão com cogumelos leva menos cafeína e promete melhorar a imunidade e reduzir o estresse.
  • O sucesso foi tamanho que a hashtag “Mushroom Coffee” (“café de cogumelos”) chegou a acumular recentemente mais de 20 milhões de visualizações no TikTok.
  • Segundo um estudo feito pela empresa Mordor Intelligence, o mercado global de cogumelos funcionais deve alcançar US$ 32 bilhões em 2024, podendo chegar a US$ 48 bilhões até 2029.
  • Versáteis na culinárias, os cogumelos podem ser consumidos crus, cozidos, salteados, em sopas, saladas, molhos e diversas outras receitas.
  • Cogumelos, apreciados por sua textura única e sabor terroso, são fungos – às vezes comestíveis – que oferecem uma variedade de benefícios para a saúde.
  • No Brasil, os tipos mais populares são: champignon, shimeji, shitake, portobello, cogumelo-de-paris e cogumelo-do-sol.
  • O champignon é um dos mais fáceis de encontrar, rico em vitaminas do complexo B, potássio e fósforo.
  • O Cogumelo-do-sol é nativo da Amazônia, possui propriedades anti-inflamatórias e anticâncer.
  • No resto do mundo, os mais famosos são: trufas (brancas e pretas), cogumelo-rei, cogumelo-enoki e cogumelo-maitake.
  • As trufas são consideradas os cogumelos mais caros do mundo, apreciados por seu aroma e sabor únicos.
  • Em geral, os cogumelos são ricos em nutrientes e possuem propriedades medicinais como antioxidantes e anti-inflamatórios, além de estimularem o sistema imunológico e auxiliarem na redução do colesterol e da hipertensão.
  • Os cogumelos também possuem baixo teor de calorias e gorduras, uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável.
  • Na natureza, é preciso ter cuidado porque nem todos os cogumelos são comestíveis e podem ser até venenosos.
  • A identificação precisa de cogumelos comestíveis requer conhecimento especializado. Por isso, coletar cogumelos silvestres sem o devido conhecimento é extremamente perigoso.
  • Outro risco é que algumas pessoas podem ter alergia a cogumelos, mesmo que nunca tenham apresentado reações antes.
  • Se você nunca consumiu cogumelos antes, é recomendável começar com pequenas porções e observar se há alguma reação alérgica adversa.
