Intervalos entre as viagens do Metrô BH vão sofrer alteração nesta semana

Os intervalos entres as viagens do Metrô BH vão sofrer alteração desta segunda-feira (25/8) até sexta-feira (29/8), entre 20h e 23h. Nesse período, a espera entre os trens será de 18 minutos. Normalmente, o intervalo é de 15 minutos nesse horário.

A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte, informou que a mudança é necessária para manutenção no sistema de sinalização da via, que faz parte das obras na Linha 1 do metrô.

Mudança nas estações

Nas Estações Santa Inês e José Cândido, os trens vão passar em uma só via após às 20h. A Metrô BH orienta que os passageiros verifiquem a direção do transporte antes de embarcarem. Não vai haver baldeação.

O intervalo nos horários de pico vai mudar?

Não. Os intervalos nos horários de pico vão continuar os mesmos nesta semana. Confira:

Dias úteis

Horários de pico: 6h às 8h30 e 16h30 às 19h

Tempo do intervalo: 7,5 minutos



