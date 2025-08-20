Preso em Minas homem que matou o filho em 1998

Um idoso de 66 anos foi preso em Carneirinho (MG), na Região do Triângulo, após quase 20 anos como foragido da Justiça do Estado de São Paulo. Ele foi condenado pelo homicídio do próprio filho e, desde 2007, não havia sido encontrado.

O crime aconteceu no ano de 1998, em São José do Rio Preto (SP). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o investigado matou o filho de 13 anos de idade por não aceitar o término do relacionamento com a mãe do menino.

Conforme os registros, o homem dopou o adolescente e o enforcou com o fio de um videogame. O acusado passou por julgamento e foi condenado por homicídio em 2007.

A prisão se deu em uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e São Paulo (PCESP). A equipe paulista identificou que o suspeito estava na cidade de Carneirinho e, após buscas, ele foi preso em um rancho, na zona rural do município.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça.