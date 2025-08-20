Assine
overlay
Início Gerais
QUASE 30 ANOS DEPOIS

Preso em Minas homem que matou o filho em 1998

Crime ocorreu em São Paulo e o investigado matou adolescente de 13 anos por não aceitar término do relacionamento com a mãe da vítima

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
20/08/2025 06:24

compartilhe

Siga no
x
Homem foi preso em um rancho, na zona rural de Carneirinho
Homem foi preso em um rancho, na zona rural de Carneirinho crédito: Divulgação/PCMG

Um idoso de 66 anos foi preso em Carneirinho (MG), na Região do Triângulo, após quase 20 anos como foragido da Justiça do Estado de São Paulo. Ele foi condenado pelo homicídio do próprio filho e, desde 2007, não havia sido encontrado. 

O crime aconteceu no ano de 1998, em São José do Rio Preto (SP). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o investigado matou o filho de 13 anos de idade por não aceitar o término do relacionamento com a mãe do menino. 

Leia Mais

Conforme os registros, o homem dopou o adolescente e o enforcou com o fio de um videogame. O acusado passou por julgamento e foi condenado por homicídio em 2007.

A prisão se deu em uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e São Paulo (PCESP). A equipe paulista identificou que o suspeito estava na cidade de Carneirinho e, após buscas, ele foi preso em um rancho, na zona rural do município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça.

Tópicos relacionados:

foragido-da-justica homicidio minas-gerais policia-civil sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay