MG: tombamentos de ônibus e carreta deixam feridos e bloqueiam BR-251

O tombamento de um ônibus de viagem em Salinas (MG) e o tombamento de uma carreta em Fruta de Leite (MG) interditam a BR-251 no Norte do estado na manhã desta sexta-feira (25/7).

O primeiro acidente aconteceu às 6h30, no quilômetro 325 da via. Um ônibus com 48 passageiros e dois motoristas, que seguia do município de Jucás (CE) para São Paulo (SP), saiu da pista e tombou, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma idosa foi retirada do ônibus em estado grave, com dores na coluna, e outras seis pessoas tiveram ferimentos leves. Os sete estão sendo transferidos para o Hospital Municipal de Salinas. As idades e gêneros não foram divulgados.

A realocação dos passageiros que não se feriram ainda não foi divulgada. A empresa Neto Turismo foi procurada para esclarecimentos e a reportagem aguarda retorno.

Conforme a PRF, o acidente não provoca bloqueio na pista.

A pista da BR-251 está bloqueada sem previsão de liberação Divulgação/PRF

Duas horas depois e treze quilômetros à frente, no quilômetro 338 da rodovia, uma carreta tombou e interdita a pista nos dois sentidos, na altura de Fruta de Leite (MG).

O motorista foi encontrado com ferimentos leves e recusou atendimento médico. Não há previsão de liberação.

Matéria em atualização